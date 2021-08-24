Filenin Sultanları, Hollanda'yı yendi, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam etti
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, D Grubu'nu lider tamamladı.
Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 25-21, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla beraber milli takımımız, 5'te 5 yaparak D grubunu yenilgisiz şekilde lider tamamladı.
Galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Eda Erdem, "Çok mutlu ve gururluyuz, 5'te 5 ile Bulgaristan'a gidiyoruz. Heyecanlıyız, ilk adımı bitirdik. İnşallah adımızı dörtlü finale yazdırmak istiyoruz. İnanılmaz bir destek görüyoruz, bize sadece sahada oynamak kalıyor."
Filenin Sultanları, B Grubu'nun dördüncüsü ile Bulgaristan'ın Plovdiv şehrindeki Kolodruma Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 29 Ağustos'ta oynanacak son 16 finallerini kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek.
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