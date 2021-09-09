Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem Dündar "En İyi Orta Oyuncu" seçildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe oyuncusu Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda “En İyi Orta Oyuncu” olarak Rüya Takıma seçildi.
Filenin Sultanları'nın kaptanlığını üstlenen 34 yaşındaki Eda Erdem Dündar, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rüya Takıma seçildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda orta blokta görev yapan ve aynı zamanda Fenerbahçe Opet'te oynayan kaptan Eda Erdem Dündar, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da ‘Tarihin En İyi 100 Oyuncusu’ listesine seçilmişti.
34 yaşındaki oyuncu 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Filenin Sultanlarıyla başarılı bir performans sergilemişti.
2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan ilk voleybolcu olarak tarihe geçti.
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