<p>Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, transferin son gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.</p>
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Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, transferin son gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

<p>İlk olarak "5 saat 40 dakika" şeklinde paylaşımda bulunan Babel, sonrasında "Umudunuzu koruyun" ifadelerini kullandı.</p>
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İlk olarak "5 saat 40 dakika" şeklinde paylaşımda bulunan Babel, sonrasında "Umudunuzu koruyun" ifadelerini kullandı.

<p>Babel'in yaptığı paylaşımlara çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar da yanıt verdi.</p>
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Babel'in yaptığı paylaşımlara çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar da yanıt verdi.

<p>Ryan Babel kendisine "Go Home" (Evine dön) diyen taraftarlarla alay ederek, transfer sezonunun bitmesine kalan süreye geri sayım yaptı.&nbsp;</p>
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Ryan Babel kendisine "Go Home" (Evine dön) diyen taraftarlarla alay ederek, transfer sezonunun bitmesine kalan süreye geri sayım yaptı. 

<p>Babel, 2019/2020 sezonunda transfer olduğu Galatasaray'da 66 maçta 13 gol atıp 7 de asist üretti.</p>
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Babel, 2019/2020 sezonunda transfer olduğu Galatasaray'da 66 maçta 13 gol atıp 7 de asist üretti.

<p>Galatasaraylı tarafları, bu tweetleri alıntılayarak tepki gösterdiler.</p>
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Galatasaraylı tarafları, bu tweetleri alıntılayarak tepki gösterdiler.

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