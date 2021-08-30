Filenin Sultanları'nın yayıncı kanalı değişti!
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması canlı yayınla TRT 1’den ekranlara gelecek.
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarında 5’te 5 yapan ve son 16 turunda rakibi Çekya’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması canlı yayınla TRT 1’den ekranlara gelecek. Maçlar daha önce TRT Spor'dan yayınlanıyordu.
Millilerin çeyrek final turunu geçmesi halinde yarı final ve final maçları da aynı şekilde TRT 1’de yayınlanacak.
TRT 1'DE
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Polonya – Ukrayna maçının galibi ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları’nın şampiyonadaki bundan sonraki karşılaşmalarının TRT 1’den yayınlanacağını sosyal medya üzerinden, “Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Millilerimizin bundan sonraki karşılaşmaları canlı olarak TRT 1'den yayınlanacak. Şampiyonluk yolunda sizlerleyiz” ifadeleriyle duyurdu.
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