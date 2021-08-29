Filenin Sultanları'nın Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki rakibi belli oldu

29 Ağustos 2021 Pazar, 22:44

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, EuroVolley çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Bugün, turnuvanın son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup eden milliler, maçtan sonra rakibini beklemeye başlamıştı. Ukrayna ile Polonya maçının kazananıyla eşleşmeyi bekleyen millilerin rakibi Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Polonya oldu.

D Grubu'nu birincilikle tamamlayan Filenin Sultanları, turnuvanın son 16 turunda B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Çekya ile eşleşmişti. Çekya'yı 3-1 mağlup eden milliler, çeyrek finalde aynı gruptan Polonya ile kozlarını paylaşacak. Polonya, Ukrayna’yı 21-25, 25-21, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Türkiye - Polonya maçı ne zaman?

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak EuroVolley Women çeyrek final maçı, 31 Ağustos Salı günü saat 17.30'da TRT SPOR YILDIZ kanalında canlı yayınlanacak.