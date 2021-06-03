Filistin polisi Türkiye’de eğitilecek
Türkiye ve Filistin’in 2018’de imzaladığı ve TBMM Genel Kurulu’nda mart ayında görüşülerek kabul edilen Türkiye-Filistin Güvenlik İşbirliği Anlaşması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylamasıyla yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında Filistin kolluk birimleri, Türkiye’de Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim alabilecek. Ayrıca Türkiye, anlaşma kapsamında Filistin emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin arttırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve malzeme hibesi gibi destekler sağlayabilecek.
Türkiye ve Filistin, 25 Ekim 2018’de Ankara’da Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzalamış, anlaşma geçen yıl şubat ayında TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilmişti. 16 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Anlaşma, Türkiye ve Filistin arasında terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla ilgili sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliğini öngörüyor. Terörle mücadelede işbirliği, tarafların güvenliğini etkileyen terör örgütleri, terörizmin finansmanı konularında bilgi, istihbarat paylaşımı ile iki ülke içişleri bakanlıkları arasında terörle mücadele ve sınır aşan suçlarla mücadelede bilgi, tecrübe değişimini de kapsıyor.
Ayrıca taraflar, birbirlerinin menfaatine olduğunu düşündürecek gerekçeler olduğu takdirde birbirlerine bu konularda bilgi aktarımında bulunabilecek.
‘İSRAİL’E KARŞI DEĞİL’
TBMM Dışişleri Komisyonu’nda 5 Şubat 2020’de yapılan görüşmelerde muhalefet milletvekillerinin “Bu anlaşma Filistin güvenlik güçlerini İsrail’e karşı yetiştirmeyi mi amaçlıyor?” sorusuna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Hayır, İsrail’e karşı değil, amaç Filistin güvenlik makamlarının kurumsal kapasitesi güçlendirmek” yanıtını vermişti.
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