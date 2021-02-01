Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'den hiçbir Covid-19 aşısı bize ulaşmadı
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 5 bin Covid-19 aşısının işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Destekleyici Tıp Hizmetleri Genel Müdürü Üsame el-Neccar, Filistin'de hiçbir yetkili makamın hiçbir aşıyı İsrail'den henüz teslim almadığını söyledi.
Neccar şunları ifade etti:
"Aşıların var olduğuna dair herhangi bir tebligat bizlere ulaşmadı. Bu konuda bir bilgimiz yok. İsrail, üzerindeki uluslararası baskıyı hafifletmek için bu türden haberleri yaymak istiyor. Uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri işgal altındaki Filistin topraklarına aşının girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapıyor."
Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, 5 bin doz Covid-19 aşısının Filistin'e gönderilmesinin onaylandığı duyurulmuştu.
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