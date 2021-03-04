Film devam ediyor: Bakasetas attı, Trabzon kazandı!
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
İstanbul'daki karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24'te Jorge Djaniny ve 73'te Anastasios Bakasetas attı.
Trabzonspor'un devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Bakasetas, bordo-mavili formayla ligde çıktığı 7. maçta 4. kez gol sevinci yaşadı. Yunan futbolcu ayrıca Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği 5 resmi maçta 4 gol attı.
Kasımpaşa'nın tek golünü 39'da Yusuf Erdoğan (penaltı) kaydetti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor puanını 51 yaptı.
Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.
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