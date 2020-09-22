Filyasyon temsilcileri sorunlarını bakanlığa iletti...

22 Eylül 2020 Salı, 13:04

Ankara Dişhekimleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara’daki filyasyon ekiplerinden temsilci sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Emre Korkut ile görüştü. Görüşmede filyasyon uygulamasında, Ağız Diş Sağlığı Hastaneleri ve Merkezlerde yaşanan sıkıntılara yönelik çözüm önerileri ve acil talepler iletildi.

‘İnsani gereksinimler karşılanmalı’

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, sağlıkçıların bakanlığa ilettiği talepler şöyle sıralandı:

“Filyasyon uygulamasında kaliteli kişisel koruyucu ekipman yedekli olmalı, böylece hem enfeksiyon riski azaltılmalı hem de meslektaşlarımızın kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmalıdır. Güvenlik, ulaşım, servis, kreş ve yemek gibi insani gereksinimler karşılanmalıdır. Covid-19 tanısı meslek hastalığı sayılmalı. Sağlık çalışanlarına haftalık rutin PCR tarama testi uygulanmalı. PCR pozitif olan sağlık çalışanlarının başta ailesi olmak üzere, temas ettikleri herkese rutin bir hizmet olarak test yapılmalı. Tüm sağlık çalışanlarına grip aşısı ve risk gruplarına pnömokok aşısı ücretsiz yapılmalı. Görevlendirmeler meslek tanımına uygun olarak yapılmalı, etik ve hukuki sorunlar oluşturulmamalıdır. Yıllık izinler kullandırılmalı ve güvenceye alınmalıdır. Yaşanan pek çok sorunun kaynağı olduğu bir kez daha görülen performans sistemi kaldırılmalı, hem klinikte çalışan hem de filyasyonda görev yapan dişhekimleri aynı oranlarda, adaletli, emekliliğe yansıyan ödeme, insanca yaşam için yeterli sabit tek maaş almalıdır.”