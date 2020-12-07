Filyos Vadi Projesi ihalelerindeki sır perdesi aralandı: İhale bedeli devirde dörde katlanmış

07 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın Meclis konuşmasıyla gündeme gelen Filyos Vadi Projesi’ni kaplayan sır perdesi aralandı. Liman inşaatına verilen ihale bedelinin ödemede dörde katlandığı ve endüstri bölge işletmesinin tek bakan imzasıyla mazisi altı günlük bir şirkete verildiği ortaya çıktı.

Yandaş medyanın “İkinci Abdülhamit’in rüya projesi” olarak duyurduğu, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki Filyos’ta 1990 hektarlık bir alan 1994’te Serbest Bölge ilan edildi. Alan kamulaştırmaları, 1998-99 yılları arasında yapıldı. AKP iktidarının ancak 2014’te başlattığı Filyos Vadisi Projesi’nin entegre üç ayağı var ve üç bakanlığın yetki alanına giriyor: Endüstri Bölgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Liman yapılanması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, enerji ile lojistik üs oluşumu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Filyos Vadi Limanı inşaatı için açtığı ihale, 19 Mart 2014’te ihaleye katılan 15 kuruluş arasından, Bayburt Şirketler Grubu’na ait Şenbay Madencilik AŞ ve Özgün Yapı AŞ ortaklığına veriliyor.

Sadece yerel basına yansıyan ihale bedeli, 2018 yılında Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş’ın soru önergesine eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın 10 Aralık 2018 tarihli yazılı cevabından öğreniliyor. Bakan Turhan, liman ihale bedelinin 537 milyon 888 bin TL olduğunu ve bedelin yüzde 67’sinin ödendiğini belirtiyor. Aradan iki yıl geçiyor.

Filyos liman ihalesini kazanan Bayburt grubu, inşaatı Kolin İnşaat AŞ’ye devrediyor. Ünal Demirtaş, milletvekili olduğu Zonguldak’ta şeffaflıktan uzak gelişmeler üzerine yine soru önergesi veriyor. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Ekim 2020 tarih ve imzalı cevabında, bu kez liman inşaat bedeli 1 milyar 889 bin 988 TL’dir ve ödeneğin yüzde 92’si kullanılmıştır diyor!

Filyos Vadisi Projesi’nin liman inşaatı bedeli, eski bakandan yeni bakan’a ve yüklenici firmanın Bayburt’tan Kolin’e devir teslimi sırasında böylece dörde katlanmış oluyor. Filyos’ta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkisine verilen Endüstri Bölgesi, 2018’de bakan atanan Mustafa Varank’tan soruluyor.

2019 ortalarında, projenin en önemli ayağı olan Endüstri Bölgesi yönetim ve işletmesinin, ihale açılmadan, aynı zamanda Varlık Fonu yöneticisi olan Fuat Tosyalı’ya ait Tosyalı Holding’e verildiği ortaya çıkıyor. Bölgenin ihale bile açılmadan yerel olmayan bir gruba verilmesi, Zonguldak, Bartın, Karabük’te yerleşik ve bu işe talip olmak isteyen köklü şirketler arasında rahatsızlık yaratıyor.

Ünal Demirtaş, TBMM’de 16 Kasım 2020’de yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe müzakereleri sırasında bakanlığa konuyla ilgili bir soru önergesi daha veriyor. Önergeye aldığı cevapta, “Tek başvuru sahibi olan Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi, 17 Haziran 2019’da 69998 sayılı Bakan (Mustafa Varank) oluru ile Filyos Endüstri Bölgesi’nin yönetilmesi ve işletilmesinden sorumlu Yönetici Şirketi olarak atanmıştır” yazıyor.

Bölgeye özel tasarlandığı adından belli Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi’nin geçmişi araştırıldığında, İskenderun’a kayıtlı ticaret sicilinin 22 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de geçerlik kazandığı ve kuruluşundan 6 gün sonra, 28 Mart’ta bakanlığa teklif yaptığı, iki buçuk ay sonra da tek bakan imzasıyla Filyos endüstri bölgesini aldığı anlaşılıyor.

VARANK HAKARET YAĞDIRDI

Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş’ın TBMM’deki konuşmasıyla, nihayet ulusal medyaya taşınan Filyos Vadi Projesi’ne ilişkin sırlar, Bakan Varank’ı çileden çıkardı. Varank, Twitter hesabından bir basın açıklaması yaptı. İhale bedeli ve tek imzalı atamalara kuşkulu yaklaşan bir kısım medya organını yalanı meslek edinmiş kara propaganda merkezleri; gazetecileri yalancı, alçak ve müfteri diye nitelediği açıklamayı “hiçbir yatırımcımızı yedirmeyiz” sözleriyle bitirdi.