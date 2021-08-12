Fındık göçü nedeniyle kentteki vaka sayısı 10 kat arttı
CHP’li Adıgüzel, fındık hasadı ile birlikte üç bölge nüfusunun Karadeniz’de birleştiğini belirtti ve bunun Karadeniz merkezinde yeni bir vaka artışına yol açabileceği uyarısında bulundu.
CHP Ordu milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, fındık hasatının başladığı bu günlerde üç bölge nüfusunun Doğu Karadeniz’de birleştiğini anımsatarak “Batıdaki metropollerde ikamet eden Ordu - Giresun - Samsun ve Trabzonlular fındık hasadı ve yaz sezonu nedeniyle bölgeye geldi. Buna ilave olarak doğu - güneydoğu illerinden vatandaşlarımız da mevsimlik işçi olarak bölgede. Aşılama hızının düşük olduğu doğu - güneydoğulu yurttaşlar ile her pik döneminde önde gelen metropollerden gelen insanlarımız bir aradalar. Bu buluşma, hem batıdan doğuya hem doğudan batıya hem de Doğu Karadeniz merkezinde yeni bir vaka artışına sonbahar gelmeden sebep olabilir. Ordu’da son 15 günde vaka sayısı 40 tan 400’ün üstüne çıkarak 10 kat artış gösterdi. Bu seviye ile geçen kış ortasındaki yüksek seviyelere yaz ortasında ulaştık. Bunun bölgeye gelen insanlarımızın kendi bölgelerine dönüşle ile birlikte ulusal boyuta da yansıması mümkündür” dedi.
YETKİLİLER ÖNLEM ALMALI
Yetkililerin önlem alması gerektiğine dikkat çeken Adıgüzel, özetle şunları söyledi: “Fındık toplama işlemi açık havada olduğu için ve fındık ocakları belli bir mesafe konumunu sağladığından bahçelerde risk yüksek değil. Ancak konaklama, kapalı alanlarda ve bireysel temaslarda önlemleri elden bırakmamak ve hijyen kurallarına azami dikkat etmekte fayda var. Bununla ilgili yetkililerin de önlem alması denetlemesi gerekiyor.”
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