Fiorentina, Gennaro Gattuso’yu açıkladı
İtalya Serie A’da Fiorentina, takımın başına Gennaro Gattuso’nun getirildiğini açıkladı.
Serie A’da sezonun son haftasında Napoli ile Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Gennaro Gattuso’nun yeni takımı belli oldu. Fiorentina’nın resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamla sözleşme imzalandığı belirtildi.
“ANLAŞMADAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”
Fiorentina başkanı Rocco Commiso yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Gennaro Gattuso’nun takımın başına geçmesinden dolayı çok mutluyum. Genç bir antrenör olmasına harika bir deneyime sahip. Ayrıca sezonun bitiminden sadece birkaç gün sonra böylesine önemli bir görüşmeyi yapmasından kaynaklı olarak kulübe duyduğu bağlılığa teşekkür ediyorum.”
8 YILDA YEDİNCİ TAKIM
Teknik direktörlük kariyerine FC Sion takımında başlayan Gattuso, sonrasında Palermo ve OFC Girit takımlarında görev almıştı. Yunanistan deneyiminden sonra İtalya’ya dönen Gattuso, Pisa’nın ardından Milan’ı ve sonrasında Napoli’yi çalıştırmıştı.
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