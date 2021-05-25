Adana Demirspor'da Samet Aybaba, Mario Balotelli hakkında konuştu

25 Mayıs 2021 Salı, 16:17

26 yıl aradan sonra Süper Lig’de mücadele edecek olan ve transfer çalışmalarına hızlı başlayan Adana Demirspor’da teknik direktör Samet Aybaba, transfer listelerinde olan Mario Balotelli ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam beIN Sports’a verdiği röportajda, Balotelli’nin Adana’da rahat edeceğini düşündüğünü söyledi:

"Balotelli'ye ‘deli’ diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var. Bir marka oyuncu transferi planlıyoruz. Mario Balotelli olur, 4-5 kişi daha var listemizde.”

Aybaba, sözlerine şöyle devam etti:

"İyi oyuncu geliyor, şöhretli oluyor, geri koşmuyor ama diğer oyuncular şikâyet ediyor. Ben de diyorum ki 'Kaç maç kazanmışız? Kim kazandırmış? Sen ne kazandın? Para kazandın, ne kazandın itibar kazandın. Ne kazandın geleceğinle ilgili bir şeyler kazandın’ biraz fazla koşacaksın."