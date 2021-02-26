Firari emekli general, yurt dışına kaçarken yakalandı
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban ile FETÖ’nün mahrem sorumlusu Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak’ta gözaltı kararı vermişti.
Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir’in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari durumdaki Cankıymaz hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı.
Dün Yunanistan’da kaçma hazırlığındayken Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 5 FETÖ’cüden birinin firari Cankıymaz olduğu belirlendi. Şüpheli Cankıymaz, Edirne’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya sevk edilecek ve soruşturma kapsamında ifadesi alınacak.
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