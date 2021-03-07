Fırat Arslan nakavtla döndü
Türk boks tarihinin başarılı sporcularından Fırat Arslan, Güney Amerika Şampiyonu’nu nakavt ederek ringlere dönüş yaptı.
Türk boks tarihinin başarılı sporcularından Fırat Arslan, Güney Amerika Şampiyonu’nu nakavt ederek ringlere dönüş yaptı.
Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, Almanya’nın Göppingen kentinde kendisine ait olan Fırat Arslan Spor Okulu’nda gerçekleştirdiği boks galasında rakibini üçüncü rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attı. Pandemi dolayısıyla bir yıldan beri ringe çıkamayan Arslan’ın performansından hiçbir şey kaybetmediği gözlendi. Güney Amerika şampiyonu Gusmyr Perdomo, karşısında başarılı bir performans sergileyen Fırat Arslan, karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada, "Bu maçı kaybedersem boksu bırakacağım" demişti. Ancak gerek maçta gösterdiği performans ve gerekse bu zaferin ardından basına yaptığı açıklamada, boksa devam edeceğini ve ilk hedefinin Dünya Kıtalar Arası Şampiyonluğu, ardından dünya şampiyonluğu için ringe çıkmak olduğunu vurguladı.
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