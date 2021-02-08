Fırtına Deresi imara açıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Çamlıhemşin Fırtına Deresi kenarında bulunan alana toplu konut, turizm, ticaret ve cami alanı yapımı için acele kamulaştırma kararı aldı.
6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında şöyle denildi: “Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi, Merkez Mahallesinde bulunan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, bölgedeki toplu konut, turizm, ticaret ve cami alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- Erişim engeli haberi de engellendi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- Erişim engeli haberi de engellendi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?