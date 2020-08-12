Fırtına'dan savunmaya takviye

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:37

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier ve kulübü ile 1+3 yıllık anlaşmaya varıldığını twitter hesabından duyurdu.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, kiralama bedeli olarak Fluminense'ye 150 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Bordo mavililer, 23 yaşındaki sol beke 480 bin Avro garanti ücret ödeyecek. Oyuncunun bonservisinin alınması ve 3 yıllık sözleşme imzalanması durumunda ise oyuncuya 3 yıl için toplam 1.8 milyon Avro garanti ücret ödeneceği açıklandı.



MARLON RODRİGUES XAVİER KİMDİR?

20 Mayıs 1997'de Brezilya'da doğan Marlon sol bek ve zaman zaman da sol kanat bölgesinde oynayabiliyor. 23 yaşındaki oyuncu Criciuma EC, Fluminense ve Boavista Porto FC takımlarında forma giydi. Kariyerinde 94 resmi müsabakaya çıkan genç oyuncu 1 gol ve 5 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyen Marlon kariyerinin ilk golünü atarken, 2 de asist yaptı.