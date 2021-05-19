Fitch açıkladı: Otomobil üretiminde çip krizi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:34

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch “Küresel çip sıkıntısının otomobil üretiminin yüzde 5'ine mal olacağını” duyurdu. Japon üretici Toyota da kriz nedeniyle iki üretim hattını durduracağını açıkladı.

Fitch'ten yapılan açıklamada otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en karlı modellere öncelik vererek üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olduğu aktarıldı. Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiği belirtildi. Japon üreticilerden Mazda, Subaru da geçen ay kriz nedeniyle üretimlerini azaltmaya gittiklerini açıklamıştı.

TOYOTA, ÇİP KRİZİ NEDENİYLE 2 ÜRETİM HATTINI DURDURACAK

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sorunu sebebiyle haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını durduracağını açıkladı. Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak. Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.