Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü değiştirdi

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 01:00

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ”BB-‘ olarak teyit etti, görünümünü ise ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.

Foreks anketinde Türkiye’nin kredisinin görünümünün ve notununun değişmeyeceği öngörülmüştü.