Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak açıkladı görünümünü ise durağandan negatife revize etti.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2020 Cumartesi, 01:00
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Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ”BB-‘ olarak teyit etti, görünümünü ise ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.

Foreks anketinde Türkiye’nin kredisinin görünümünün ve notununun değişmeyeceği öngörülmüştü.


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