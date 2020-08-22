Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü değiştirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak açıkladı görünümünü ise durağandan negatife revize etti.
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ”BB-‘ olarak teyit etti, görünümünü ise ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi.
Foreks anketinde Türkiye’nin kredisinin görünümünün ve notununun değişmeyeceği öngörülmüştü.
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