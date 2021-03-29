Fitch'in ülke notu direktörü Douglas Winslow, Erdoğan'ın kararına 'şaşırmış'

29 Mart 2021 Pazartesi, 10:36

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülke notlarından sorumlu direktör olan Winslow, Reuters'ın sorularına e-posta ile verdiği yanıtta, Ağbal'ın beş aydan kısa bir sürede görevden alınmasının önümüzdeki aylarda "daha gevşek ve alışılagelmiş normlardan uzak" para politikasına geçileceği ihtimalini artırdığını ifade etti.

Winslow, Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması hakkında "En açık etkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğru kabullere aykırı olan enflasyonun yüksek faizden kaynaklandığı görüşünün kuvvetlenmesi olacak. Bu da para politikasının itibarını daha da zedeleyecek" dedi.

"BÖYLE BİR KARAR BEKLEMİYORDUK"

Winslow, "(Ağbal'ın) Erdoğan ile geçmişini ve Kasım ayında göreve başlamasından bu yana TL'deki kısmi toparlanma ile döviz rezervindeki bozulmanın durmasını göz önüne aldığımızda görevinin bu kadar başında böyle bir karar beklemiyorduk" dedi.



