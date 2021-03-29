Fitch'in ülke notu direktörü Douglas Winslow, Erdoğan'ın kararına 'şaşırmış'

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ülke notu direktörü Douglas Winslow, TCMB başkanının değiştirilmesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yüksek faiz karşıtlığının güçlenmesi olarak değerlendirirken, Naci Ağbal'ın TCMB başkanlık koltuğunda "şaşırtıcı derecede kısa" süre oturduğunu ifade etti.

Reuters
29 Mart 2021 Pazartesi, 10:36
Fitch'in ülke notu direktörü Douglas Winslow, Erdoğan'ın kararına 'şaşırmış'
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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülke notlarından sorumlu direktör olan Winslow, Reuters'ın sorularına e-posta ile verdiği yanıtta, Ağbal'ın beş aydan kısa bir sürede görevden alınmasının önümüzdeki aylarda "daha gevşek ve alışılagelmiş normlardan uzak" para politikasına geçileceği ihtimalini artırdığını ifade etti.

Winslow, Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması hakkında "En açık etkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğru kabullere aykırı olan enflasyonun yüksek faizden kaynaklandığı görüşünün kuvvetlenmesi olacak. Bu da para politikasının itibarını daha da zedeleyecek" dedi.

"BÖYLE BİR KARAR BEKLEMİYORDUK"

Winslow, "(Ağbal'ın) Erdoğan ile geçmişini ve Kasım ayında göreve başlamasından bu yana TL'deki kısmi toparlanma ile döviz rezervindeki bozulmanın durmasını göz önüne aldığımızda görevinin bu kadar başında böyle bir karar beklemiyorduk" dedi.



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