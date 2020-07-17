Fitch'ten Türkiye'ye konut kredisi uyarısı

17 Temmuz 2020 Cuma, 17:50

Fitch Ratings Yönetici Direktörü James Watson, gelişen piyasaların bankaları için en büyük riskin varlık kalitesi olduğunu ve çoğu bankanın pandemideki çöküşe iyi bir tamponla müdahale ettiğini söyledi. Direktör, Fitch Ratings’ın gelişen ülke bankaları hakkındaki raporunu BloombergHT’ye açıkladı. Watson bankaların karşılaştığı zorlukları şöyle sıraladı;

“Gelişen piyasaların bankaları için en büyük risk varlık kalitesidir. Potansiyel olarak biraz daha sermaye tarafında değer kaybı yaşandığını görebiliriz. Neden böyle bir risk var? Tabii ki pandemi ve onun küresel ve gelişen piyasalara üzerindeki etkisi. Bazı piyasalarda pandeminin riskleri bazı başka risklerle de birleşti. Düşük petrol fiyatları da var. Bu durum da bankalar için oldukça önemlidir. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Latin Amerika’daki bankalar için düşük petrol fiyatları çok önemli. Bazı yapısal riskler var; bunlar kredi büyümesinin çok yüksek seviyelere çıkması ya da hane halkı kaldıracının çok yükselmesi. Bu durumun Asya'da olduğunu görüyoruz ve Türkiye’de de fazla kredi olduğunu görüyoruz, en büyük riskler bunlar. Çoğu gelişen piyasa bankasında bir kredi indirimine gitmedik. Önemli sebepleri var, çünkü varlık kalitesi çok önemli. İlk sebep şu; çoğu gelişen piyasaların bankası ya yerel hükümetten ya da dışarıdaki hissedarlardan faydalanıyorlar. Yani finansalları biraz daha kötüleştiği zaman desteğe sahip olduklarını görüyoruz. İkincisi; çoğu banka bu ekonomik çöküşe iyi bir tamponla girdi. Yılın ikinci yarısında daha iyi dengelenme bekliyoruz ve önümüzdeki yıl oldukça iyi bir büyüme bekliyoruz”

Batık kredilerin küresel anlamda çoğu piyasada baş ağrıtacağını da belirten Watson, “Sektör ve banka sayılarına bakacak olursak; pandemi ile alakalı olarak varlık kalitesinin etkilendiğini sayılarda görmek için erken bir dönem. Bu biraz zaman alıyor, aynı zamanda düzenleyicilerin de attığı adımlar var. Şu an biraz daha ödemelerde rahatlık sağlıyorlar ve düzenleyici tarafta bankalara biraz daha esneklik sağlıyorlar. Biz bankaların yılın ikinci yarısında varlık kalitesinde biraz daha kötüleşme rapor edilmesini bekliyoruz. Bu durum 2021 yılına kadar da uzayabilir” dedi.

TÜRKİYE'DE RİSKLER VAR

Risklerin görüleceği ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğu söyleyen Gelişen Piyasa Direktörü, “ Asya’da Hindistan’dan bahsedebiliriz. Riskler varlık kalitesinin zayıflaması. Zaten bu bizim bazı bankaların kredi notunda indirime gitmemize sebep oldu. Tayland, Endonezya varlık kalitesinde çok büyük derecede bozulma yaşandığını ve krize dönüştüğünü görebildiğimiz ülkelerden olacak. Ortadoğu ve Afrika’da BAE ve Katar’ın altını çizebilirim. Onlar biraz daha hassas sektörlere sahipler, özellikle emlak sektöründe böyle sorunların yaşandığını söyleyebilirim. Türkiye’yi de söyleyebilirim, çok hızlı bir şekilde kredi artışı yaşanıyor. Brezilya’dan da bahsedebiliriz” dedi.

Likidite fazlalığı ile ilgili risk görmediklerini, önceden de bahsedildiği gibi en büyük riski varlık kalitesinde gördüklerini söyleyen Watson, bankaların batık krediler karşında biraz daha zorlanacaklarını söyledi.