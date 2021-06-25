FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu
FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı mağlup eden ABD, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi 3-0 yenerek adını finale yazdıran ve şampiyonda daha önce 2018 ve 2019'da kupaya uzanan ABD, Brezilya ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 28-26, 23-25, 23-25 ve 21-25 set sonuçlarıyla kazanan ABD, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.
Video Haberler
- Minikler talep etti, Kılıçdaroğlu hemen talimat verdi
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Güneş'ten Belözoğlu'na teklif
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Cumhuriyet'ten 00.00 konseri
- Feyza Altun istismarı ifşa etti
- Peker'den erişim engeli açıklaması
- Erdoğan'dan bakana tepki
- İşte 2021 AKP Türkiye'si! Görüntüler bugün çekildi
- Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı