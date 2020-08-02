Fiyatı rekorlar kıran altında, dış ticaret ve mevduat hareketliliği de dikkat çekici

02 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Tüm dünyada özellikle belirsizlik ve kriz dönemlerinin en güvenli yatırım aracı olan altının fiyatı merkez bankalarının genişlemeci politikalarıyla da artmaya devam ederken, bu konuda Türkiye’de dış ticaret ve mevduat açısından da rekorlar kırılıyor:

- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerini göre, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla altın ihracatı yüzde 117.6 artışla 1.5 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 112.8 artışla 9.1 milyar dolara yükseldi. Özellikle mayıs ve haziran aylarındaki çok yüksek oranlı artışlar dikkat çekiyor. Örneğin haziran ayında altın ihracatı yüzde 178, ithalatı yüzde 275 arttı. Hatırlanacağı gibi özellikle 2017’de altınla ilgili büyük dış ticaret trafiki ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları kapsamında büyük tartışmalara neden olmuştu.

7 AYDA YÜZDE 30

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, toplam altın mevduatı Haziran 2020 sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 212.7 artışla 162.8 milyar liraya çıktı. Toplam altın mevduatı Mart 2020 sonuna kıyasla da yüzde 38.6 arttı. Bu kapsamda gerçek kişilere ait altın mevduatı yüzde 204.6 artışla 149.1 milyar liraya yükseldi. Bu kişilerin mevduatı ilk çeyreğe kıyasla yüzde 36.8 arttı. Şehir bazında en çok altın mevduatı İstanbul’da. Haziran sonu itibarıyla İstanbul’daki altın mevduatı, yıllık bazda yüzde 226.3 artarak 53.9 milyar liraya yükseldi. En az mevduat ise Bayburt’ta. Bu şehirdeki altın mevduatı yüzde 129.8 artarak 72 milyon lira oldu.

- Öte yandan dün AA’da yer alan habere göre, altın fiyatları son 8 aydır kesintisiz yükseliyor. Uluslararası piyasada yükseliş eğilimi ivme kazanan altının ons fiyatı, temmuzda yüzde 11 değer kazandı. Ons altın böylece yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı. Altının ons fiyatı temmuz ayı sonuna doğru 1983 dolarla tüm zamanların en yükseğine çıkarken, ayı da 1972 dolarda tamamladı.