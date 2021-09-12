Flamengo, Brezilyalı futbolcu David Luiz'i kadrosuna kattı
Brezilya ekibi Flamengo, Arsenal'dan ayrılan savunma oyuncusu David Luiz'i transfer etti.
Flamengo Kulübü, Adana Demirspor'un da istediği 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
David Luiz, ülkesinde Vitoria, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve son olarak Arsenal formaları giymişti.
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