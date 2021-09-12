Flamengo, Brezilyalı futbolcu David Luiz'i kadrosuna kattı

Brezilya ekibi Flamengo, Arsenal'dan ayrılan savunma oyuncusu David Luiz'i transfer etti.

AA
12 Eylül 2021 Pazar, 01:00
Flamengo, Brezilyalı futbolcu David Luiz'i kadrosuna kattı
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Flamengo Kulübü, Adana Demirspor'un da istediği  34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

David Luiz, ülkesinde Vitoria, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve son olarak Arsenal formaları giymişti.


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