Montella Süper Lig'e galibiyet ile başladı! | Fatih Karagümrük 4-1 Adana Demirspor

11 Eylül 2021 Cumartesi, 19:12

Süper Lig'de 4. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu. İki İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile Vincenzo Montella'nın mücadelesinde Farioli galip geldi. Montella ilk maçında mağlubiyet yaşadı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 21. dakikada Aleksandar Pesic, 58. dakikada Andrea Bertolacci, 79. dakikada Yann Karamoh kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükseltti. Adana Demirspor 2 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.