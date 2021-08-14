AFAD açıkladı: Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a yükseldi

AFAD, sel felaketi nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DHA
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 08:50
AFAD açıkladı: Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a yükseldi
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Kastamonu ve Sinop'ta büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada "Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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