AFAD açıkladı: Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a yükseldi

Kastamonu ve Sinop'ta büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından arama-kurtarma çalışmaları sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



