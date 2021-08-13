Kastamonu'da felaketin geliş anı böyle görüntülendi

Kastamonu'daki selde, Ezine Çayı'nın taşma anı cep telefonuyla görüntülendi. Çayda sürüklenen ağaç ve kütükler, köprüyü tıkadı ve taşan sular sokakları bastı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2021 Cuma, 22:03
Kastamonu'da felaketin geliş anı böyle görüntülendi
Abone Ol google-news

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anının cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Çayın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde, şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü.

Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla çayın taştığı, sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı görüldü. Selin geldiğini fark eden caddedekilerin panik içinde kaçtıkları da görüntüye yansıdı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler