13 Ağustos 2021 Cuma, 22:03

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anının cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kastamonu'da felaketin geliş anı böyle görüntülendi! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 13, 2021

Çayın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde, şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü.

Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla çayın taştığı, sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı görüldü. Selin geldiğini fark eden caddedekilerin panik içinde kaçtıkları da görüntüye yansıdı.