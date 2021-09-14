Flash TV'nin yayın tarihi ertelendi

4 Ekim'de yayına yeniden başlaması beklenen Flash TV'nin ilk yayın tarihinin ertelendiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2021 Salı, 14:41
Flash TV'nin yayın tarihi ertelendi
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1 Mart 2019 tarihinde yayınını durduran Bursalı iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu Flash TV, yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Hakan Aygün'ün yürüteceği kanalın ilk yayın tarihinin 4 Ekim 2021 olacağı duyurulmuştu.

Ancak yeni bir bilgiye göre; kanalın yayına çıkacağı tarih 11 Ekim 2021 tarihine ertelendi. 


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