Flash TV'nin yayın tarihi ertelendi
4 Ekim'de yayına yeniden başlaması beklenen Flash TV'nin ilk yayın tarihinin ertelendiği öğrenildi.
1 Mart 2019 tarihinde yayınını durduran Bursalı iş insanı Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu Flash TV, yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Genel Yayın Yönetmenliği'ni Hakan Aygün'ün yürüteceği kanalın ilk yayın tarihinin 4 Ekim 2021 olacağı duyurulmuştu.
Ancak yeni bir bilgiye göre; kanalın yayına çıkacağı tarih 11 Ekim 2021 tarihine ertelendi.
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