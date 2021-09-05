Flexitarian Diyeti için başlangıç kılavuzu

05 Eylül 2021 Pazar, 10:27

Flexitarian Diyeti, tamamen vejetaryen veya vegan diyetlerden daha esnektir.

Diyetinize daha fazla bitkisel gıda eklemek istiyor ancak eti tamamen kesmek istemiyorsanız, esneklik sizin için iyi olabilir.

Flexitarian Diyet, diyetisyen Dawn Jackson Blatner tarafından, hayvansal ürünlerin ılımlı bir şekilde tadını çıkarırken insanların vejetaryen beslenmenin faydalarından yararlanmalarına yardımcı olmak için oluşturuldu.

Bu yüzden bu diyetin adı, esnek ve vejetaryen kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Flexitarian Diyetinin kesin kuralları veya önerilen sayıda kalori ve makro besin maddesi yoktur. Aslında, bu bir diyetten çok bir yaşam tarzıdır.

Flexitarian Diyet, daha az et ve daha fazla bitki bazlı gıdaları teşvik eden yarı vejetaryen bir beslenme tarzıdır. Belirli bir kural veya öneri olmaması, onu hayvansal ürünleri azaltmak isteyen insanlar için çekici bir seçenek haline getiriyor.

Aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

* Çoğunlukla meyve, sebze, baklagiller ve tam tahıllar yiyin.

* Hayvanlar yerine bitkilerden elde edilen proteinlere odaklanın.

* Esnek olun ve zaman zaman et ve hayvansal ürünleri beslenmenize dahil edin.

* En az işlenmiş, en doğal gıdaları yiyin.

* İlave şeker ve tatlıları sınırlayın.

Olası Sağlık Faydaları

Kalp hastalığı

Lif ve sağlıklı yağlar açısından zengin diyetler kalp sağlığına iyi gelir.

11 yıl boyunca 45 bin yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, vejeteryanların, vejetaryen olmayanlara kıyasla yüzde 32 daha düşük kalp hastalığı riskine sahip olduğunu buldu.

Bunun nedeni muhtemelen vejetaryen diyetlerin genellikle kan basıncını düşürebilen ve iyi kolesterolü artırabilen lif ve antioksidanlar açısından zengin olmasıdır.

Bu çalışmalar kesinlikle vejetaryen diyetlere baktığından, Flexitarian Diyetinin kan basıncı ve kalp hastalığı riski üzerinde aynı etkiye sahip olup olmayacağını değerlendirmek zor.

Bununla birlikte, esnek beslenmenin öncelikle bitki temelli olması amaçlanmıştır ve büyük olasılıkla tamamen vejetaryen diyetlere benzer faydaları olacaktır.

Kilo kaybı

Esnek beslenme beliniz için iyi olabilir. Bunun nedeni kısmen, esneklikçilerin yüksek kalorili, işlenmiş gıdaları sınırlaması ve doğal olarak kalorisi daha düşük olan bitkisel gıdaları tüketmesidir. Çeşitli araştırmalar, bitki bazlı bir diyet uygulayan kişilerin, yapmayanlara göre daha fazla kilo verebileceğini göstermiştir.

Araştırmalar, vejetaryenler ve omnivorlara kıyasla vegan diyetleri uygulayanların en fazla kilo verme eğiliminde olduğunu gösteriyor

Flexitarian Diyeti vejeteryan diyetine vegan diyetinden daha yakın olduğu için kilo vermeye yardımcı olabilir, ancak muhtemelen vegan diyeti kadar değil.

Şeker hastalığı

Tip 2 diyabet küresel bir sağlık salgınıdır. Sağlıklı bir diyet, özellikle ağırlıklı olarak bitki bazlı bir diyet yemek, bu hastalığın önlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olabilir.

Bunun nedeni büyük olasılıkla bitki bazlı diyetlerin kilo vermeye yardımcı olması ve lif bakımından yüksek, sağlıksız yağlar ve ilave şeker bakımından düşük birçok gıda içermesidir.

Kanser

Meyveler, sebzeler, kabuklu yemişler, tohumlar, kepekli tahıllar ve baklagiller kanseri önlemeye yardımcı olabilecek besinlere ve antioksidanlara sahiptir.

Araştırmalar, vejetaryen diyetlerin tüm kanserlerin, özellikle de kolorektal kanserlerin genel insidansının daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir

78 bin kişide kolorektal kanser vakaları üzerine 7 yıllık bir araştırma, yarı vejetaryenlerin bu tür kansere yakalanma olasılığının vejetaryen olmayanlara göre yüzde 8 daha az olduğunu buldu.

Çevre İçin İyi Olabilir

Et tüketimini azaltmak, sera gazı emisyonlarının yanı sıra toprak ve su kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilir.

Bitki bazlı diyetlerin sürdürülebilirliği üzerine yapılan bir araştırma, ortalama Batı diyetinden etin kısmen bitkisel gıdalarla değiştirildiği esnek yemeye geçişin, sera gazı emisyonlarını yüzde 7 oranında azaltabileceğini buldu.

İyi planlanmazsa olumsuz yönleri olabilir

Esneklik ve diğer bitki bazlı diyetler iyi planlandığında çok sağlıklı olabilirler.

Diğer yandan et ve diğer hayvansal ürünlerin sınırlı tüketimi, özellikle B12, demir, çinko, kalsiyum ve omega 3 gibi bazı beslenme eksikliklerine yol açabilir. Flexitarianlar, yiyecek seçimlerine bağlı olarak risk altında olabilir.

B12 vitamini sadece hayvansal ürünlerde bulunur. Bir esnekçinin dahil etmeyi seçtiği hayvansal ürünlerin sayısına ve miktarına bağlı olarak, bir B12 takviyesi önerilebilir.

Flexitarianlar ayrıca daha düşük çinko ve demir depolarına sahip olabilirler, çünkü bu mineraller en iyi hayvansal gıdalardan emilir. Bu besinlerden tek başına bitki gıdalarından yeterince almak mümkün olsa da, fleksitaryanların bunu başarmak için diyetlerini buna göre planlamaları gerekir.

Çoğu kuruyemiş ve tohum, kepekli tahıllar ve baklagiller hem demir hem de çinko içerir. Bir C vitamini kaynağı eklemek, bitki bazlı gıdalardan demir emilimini arttırmanın iyi bir yoludur.

Bazı esnekler süt ürünlerini sınırlayabilir ve bu besinden yeterli miktarda almak için bitki bazlı kalsiyum kaynakları yemeye ihtiyaç duyabilir. Kalsiyum açısından zengin bitki besinleri Çin lahanası, lahana, pazı ve susam tohumlarını içerir.

Son olarak, esnekler, genellikle yağlı balıklarda bulunan yeterli miktarda omega-3 yağ asidi alma konusunda dikkatli olmalıdır. Bitki bazlı omega-3, alfa-linolenik asit (ALA) formunun kaynakları arasında ceviz, chia tohumları ve keten tohumları bulunur.



