Florentino Perez ve Andrea Agnelli, Joan Laporta ile görüşecek

08 Ağustos 2021 Pazar, 10:32

İspanya’da yayın yapan Deportes Cuatro’da yer alan haberde Florentino Perez ve Andrea Agnelli’nin Avrupa Süper Ligi’ni ve diğer ekonomik sorunları görüşmek için bir araya geldiği belirtildi.

Haberde, Barcelona’dan ayrılan Lionel Messi’nin Paris Saint Germain’le anlaşmaya yakın olmasının ardından toplantının gerçekleştiği ifade edildi.

BARCELONA ORTAKLIĞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Mevcut maaş yükünün fazla olması sebebiyle Lionel Messi ile sözleşme yenileyemeyen ve ekonomik sorunlarla mücadele eden Barcelona’da Joan Laporta’nın Juventus ve Real Madrid’le olan ittifakın sürdürülmesi gerektiğini düşündüğü belirtildi.

MESSİ'NİN AYRILIĞI YETERLİ OLMADI

Arjantinli yıldızın Barcelona’nın maaş listesinden çıkmasına rağmen, mevcut oyuncu maaşlarının toplamının kulüp gelirlerinin yüzde 95’ine denk geldiği ifade edilirken Barcelona’nın kadrodaki oyuncu sayısını düşürmek istediği kaydedildi.

YATIRIM TALEBİ REDDEDİLDİ

La Liga yönetimi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ligin yüzde 10’luk hakkını yabancı bir yatırımcıya satmak için anlaşmaya varıldığını belirtmiş ve kulüplerin onayına sunmuştu.

Barcelona, bu anlaşma gereği yayın haklarının yatırımcı şirkete 50 yıl boyunca verilmesini eleştirerek teklifi reddettiğini açıklamıştı. Real Madrid de benzer endişelerle bu yatırımı desteklemediğini ifade etmişti.