Son şampiyon Lille sezonu Metz deplasmanında açıyor
Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Lille, 2021/22 sezonunda ilk maçında Metz’le karşı karşıya gelecek.
Fransa’da cuma günü başlayan yeni sezonda Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, sezonu bugün açıyor.
Sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında sadece Waasland’ı yenen Lille, 2 maçta mağlup olurken 1 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
GALTIER AYRILDI
Geçtiğimiz sezon takımı şampiyon teknik direktör Christope Galtier takımdan ayrılıp bir diğer Fransa Ligue 1 ekibi Nice’in başına geçti. Lille’in yeni antrenörü ise son olarak Guingamp’ı çalıştıran Jocelyn Gouvennec oldu.
Lille, yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde korurken Boubakary Soumare takımdan ayrıldı. Fransız oyuncunun yerine ise Hamburg’dan Amadou Onana dahil edildi.
Karşılaşmaya Zeki Çelik ve Burak Yılmaz’ın ilk 11’de başlaması beklenirken muhtemel 11’ler şöyle:
Metz: Oukidja, Bronn, Udol, Delaine, Centonze, Kouyaté, Maïga, N'Doram, Sarr, Sabaly, Niane
Lille: Léo Jardim, Fonte, Botman, Mandava, Zeki Çelik, André, Bamba, Sanches , Burak Yılmaz, Weah, David
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