Flört uygulaması Bumble'da 2,15 milyar dolarlık halka arz
Flört uygulaması Bumble 2,15 milyar dolarlık halka arz yaptı. Şirket halka arzın ilk gününde yaşanan ralli sonrası yaklaşık 14 milyar dolar değerlemeye ulaştı
Flört uygulaması Bumble Inc. 2,15 milyar dolarlık halka arzının ardından ilk işlem gününde yüzde 64 yükseldi.
Bumble hisseleri perşembe günü 76 dolardan açılırken yüzde 85’e kadar yükseldi. Hisseler 70,31 dolardan kapandı ve Bumble yükümlülükler dahil yaklaşık 14 milyar dolar piyasa değerine ulaştı.
Büyük ve halka açık şirketler arasında en genç CEO olan 31 yaşındaki Bumble CEO’su Whitney Wolfe Herd, Bumble’ın halka arz gelirlerini borç seviyesini düşürmek ve potansiyel satın alımlar için kullanabileceklerini belirtti. Wolfe Herd, “Agresif uluslararası büyümelere odaklıyız” değerlendirmesini yaptı.
Bumble, 45 milyon adet hisseyi 37-39 dolar arasında fiyatla pazarladıktan sonra 43 dolardan halka arza çıktı ve 50 milyon adet hisse sattı.
Wolfe Herd hisselerdeki ilk günkü sıçramayı “Uzun vadeye odaklanıyoruz” diyerek yorumladı.
Daha önce Tinder’ın kurucuları arasında yer alan Wolfe Herd 2014 yılında Bumble’a start vermişti. Özel sermaye fonu Blackstone Group 2019’da Bumble’ın ana şirketinden çoğunluk hissesi almıştı. Bu alımla birlikte şirket 3 milyar dolarda değerlenmişti.
Kaynak: bloomberght
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