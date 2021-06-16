Foça, Mordoğan ve Urla’ya yaz seferleri başlıyor

16 Haziran 2021 Çarşamba, 12:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü; Foça, Mordoğan ve Urla’ya hafta sonu yaz seferlerini 19 Haziran Cumartesi gününden itibaren başlatıyor. Karşıyaka-Konak-Urla; Üçkuyular-Foça ve Karşıyaka-Mordoğan güzergâhlarındaki seferler, pandemiyle mücadele kapsamındaki kısıtlamaların devam etmesi nedeniyle öncelikle yalnızca cumartesi günleri yapılacak. Kısıtlamalar sona erdiğinde pazar günleri de seferler olacak.

KALKIŞ VE VARIŞ SAATLERİ

Karşıyaka-Konak-Urla yolcu gemisi, 08.30’da Karşıyaka İskelesi’nden kalkacak. 08.50’de Konak İskelesi’nden hareket ederek 10.00’da Urla’ya varacak. Dönüşte Urla’dan 19.00’da kalkacak gemi, 20.10’da Konak’a, ardından 20.25'te Karşıyaka’ya varacak.

Üçkuyular-Foça yolcu gemisi; 08.15’te Üçkuyular İskelesi’nden hareket edecek, 09.55’te Foça’ya varacak. Dönüşte ise 19.00’da Foça’dan kalkacak gemi, 20.40’ta Üçkuyular’a yanaşacak.

Karşıyaka-Mordoğan yolcu gemisi, 08.30’da Karşıyaka’dan yolcularını alacak, 10.00’da Mordağan’a varacak. Dönüşte ise 19.00’da Mordoğan’dan kalkıp, 20.30’da Karşıyaka’ya ulaşacak.

BİLET SATIŞ

Yaz sezonu boyunca Körfez dışına yapılacak özel seferlerde, İzmirim Kart geçerli değil. Bilet satışları; Karşıyaka İskelesi’nden hafta içi her gün ve sefer günleri hareket saatine kadar; Konak İskelesi’nden hafta içi her gün; Üçkuyular İskelesi’nden ise sadece sefer günlerinde sefer saatine kadar yapılacak. İlk seferlerin biletleri, 17 Haziran Perşembe günü satışa sunulacak.

İNDİRİM YAPILDI

Bilet fiyatları, geçen seneyle aynı olacak. Gidiş-dönüş bileti alanlar ise geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla seyahat edebilecek. Urla seferi tek gidiş fiyatı 12,5 TL iken, gidiş-dönüş 20 TL olacak. Mordoğan ve Foça seferleri için ise tek gidiş fiyatı 25 TL; gidiş-dönüş bileti 45 TL…