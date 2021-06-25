Foça Tatil Köyü, Bahreynli BKG grubuna satıldı! İhalesi 3 kez iptal edilmişti
Türkiye'nin ilk modern tatil köyü olarak bilinen 'Foça Tatil Köyü', Bahreyn'den 'BKG Ortak Girişim' grubuna 131 milyon TL bedelle satıldı.
1967'de İzmir'in Foça ilçesinde kurulan ve Türkiye'nin ilk modern tatil köyü olarak bilinen 'Foça Tatil Köyü', 2005 yılında kapandı. Tatil köyü için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı.
SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
2006 ve 2018 yıllarında yapılan ihaleleri kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi'nce tahsis yapılmadı. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı. Foça Tatil Köyü için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 49 yıllığına işletme hakkının verilmesini içeren 4'ncü ihale 29 Nisan 2021 tarihinde yapıldı.
131 MİLYON TL BEDEL
Ekonomimanset'in haberine göre, 10 teklif sahibinin yer aldığı ihalede 131 milyon TL ile en yüksek teklifi BKG Ortak Girişimi verdi. Bahreyn merkezli bir şirket olduğu ifade edilen BKG Ortak Girişimi'nin teklifi bu kez Cumhurbaşkanlığı’ndan onay aldı.
Bahreynli şirket, cennet gibi koyun yanı başındaki tesisi 49 yıllığına işletme hakkını elde etti.
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