Sera Kadıgil CHP'den istifa ettiğini açıkladı! İşte yeni partisi

25 Haziran 2021 Cuma, 11:11

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa etti. Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacak ve bu katılım ile TİP’in Meclisteki milletvekili sayısı 4'e yükselecek.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Kadıgil, "Bugün itibariyle, inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, dünya görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi’ne katılıyorum" açıklaması yaptı.

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"Behice Boran’ın partisini Meclis’te ikisi bıyıklı üç erkeğe terk etmeye gönlüm razı değil!" diyen Sera Kadıgil, şu ifadeleri kullandı:



ORTAK MÜCADELE VURGUSU

AKP’nin yarattığı karanlığa karşı ortak mücadele vermeye devam edeceğinin altını çizen Kadıgil, şunları kaydetti: Artık aynı çatı altında olmasak da ülkemizi AKP karanlığından kurtarmak için her daim yan yana ve omuz omuza olacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Çünkü ben bu adımı bu mücadeleye köstek olmak için değil bilakis biraz daha solunuzdan destek olabilmek için atıyorum.

Hem önümüzdeki tarihi seçim sürecinde, hem de elbirliğiyle yaralarımızı sarma aşamasına geçtiğimizde, hepimizin iyiliğine olduğunu düşündüğüm bir yola çıkıyorum. Bilin ki ülkem için doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum.