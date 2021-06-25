Kadın komisyonunda gerilim! AKP’liler cinayetler için kadınları suçladı

25 Haziran 2021 Cuma, 09:49

CHP ve İYİ Parti Milletvekillerinin çalışmalarından çekildiği komisyonun son toplantısına Anadolu'dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT). Hazar Kültür Eğitim Dayanışma Derneği, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu temsilcisi katılarak görüşlerini açıkladı. AKP milletvekillerinin tepkileriyle karşılaşan, sözleri kesilen, açıklamalarını tamamlamalarına izin verilmeyen kadınların büyük bölümü toplantının sonundaki duygularını “Geldiğimiz için pişman olduk” diyerek yansıttı.

"BAK, HAREKET ÇEKMEYİN"



Birgün'ün aktardığına göre; AKP’li Özdemir konuşması sırasında İstanbul Sözleşmesi’ni eleştirmesine, görüşlerini çeşitli fıkralarla ve maç söylemi ile açıklamalarına toplantıya katılan örgüt temsilcilerinin mimiklerle tepki göstermelerine sokak ağzıyla “Bak, hareket çekmeyin” diye karşılık verdi.

TOPLANTIDA GERİLİM

Özdemir’in, cinayet faillerini anlatırken kadınlara yönelik “Aynaya bakın” sözleri toplantıdaki gerilimi yükseltti. Özdemir’e HDP’li Kerestecioğlu şu tepkiyi gösterdi: Ben bu üslubu gerçekten artık tahammül edilmez buluyorum. Ama yani ‘Aynaya bakın’ demek, kadın katilleri nereden öğreniyor, demek… Kadın örgütlerinden öğreniyor yani. Öyle mi? Bu nasıl bir şey?”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Özdemir’in kadın örgütleri temsilcilerine yönelik dikkat çeken sözlerinden bazıları özetle şöyle:

Komisyon üyeleriyle paslaşmanız da gözümden kaçmadı, kısa paslaşmaydı auta çıktı. Kadına karşı şiddet tarihi bir durumdur” diyorsunuz, sonra da “İstanbul Sözleşmesi’nin şiddeti ortadan kaldırdığını” söylüyorsunuz, bu tarihi bir durumsa nasıl İstanbul Sözleşmesi bunu ortadan kaldırabilir? Aile sizin gözünüzde nasıl bir düşman kişilik, kimlik ve yapı oluşturuyor, ben onu anlamakta sizden yardım istiyorum doğrusu. Annelikten ne istiyorsunuz? Babalıktan ne istiyorsunuz, aileden ne istiyorsunuz?

ÖZNUR ÇALIK SAHİP ÇIKTI

Komisyon Başkanı Öznur Çalık ise “Çok nezaketlidir” sözleriyle Özdemir’e sahip çıktı. Kendisini “Yandaş” denecek kadar AKP’li olarak tanımlayan Anadolu’dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı Başkanı Serpil Balat da iktidar milletvekillerine tepki gösterdi. Balat, “Siz bizlerden daha öfkelisiniz öfke bize düşer” diye konuştu. Balat, toplantıda hizaya çekildikleri hissine kapıldığını da söyledi.

"ENDİŞEYLE AYRILDIK"

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kadın Adayları Destekleme Derneği ise Komisyon’da yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlara dikkat çekildi: “Komisyonda tartışılan konuları gördüğümüzde, Sözleşme’den çekilinmesine dair karşı bir tutum koyulmamış olmaması, Sözleşme’den bahsedilmesine dahi katlanılmaması ve eleştirilerimizin tahammülsüzlük ile karşılanmasından dolayı 6284 sayılı Kanun başta olmak üzere haklarımızın elimizden alınmasına yönelik riskin her zamankinden daha büyük olduğu endişesini taşıyarak komisyondan ayrıldık. Şiddetle mücadelenin en kapsamlı, en etkili yol haritası, hâlihazırda Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’dir.