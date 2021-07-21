Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak

Tokyo, 41 spor merkeziyle olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

AA
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:33
Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak
Abone Ol google-news

Dünyanın gözü 2020 Olimpiyat Oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 41 farklı tesis sporcuları bekliyor.

Tokyo'da, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 26 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatın, tarihin en pahalı organizasyonu olduğu belirtiliyor.

Oyunlarda, 206 ülke adına ter dökecek 11 binden fazla sporcu, Tokyo'da birbirinden modern tesislerde madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda 36 branşta toplam 339 madalya dağıtılacak.

En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol-softbol oyunlara döndü. Karate, sportif tırmanış, sörf ve kaykay ise ilk kez olimpiyatlarda sergilenecek.

TOKYO 47 SPOR MERKEZİYLE OLİMPİYATLARA HAZIR

Olimpiyatlar sırasında kullanılacak 41 spor merkezinin ev sahipliği yapacağı branşlar ve kapasiteleri şöyle:

Olimpiyat Stadı: Açılış ve kapanış töreni, Atletizm, Futbol

Kapasite: 68 bin

Yapılış tarihi: 1964


Tokyo Metropolitan: Masa tenisi

Kapasite: 7 bin

Yapılış tarihi: 1964


Yoyogi Ulusal Stadyumu: Hentbol

Kapasite: 10 bin 200

Yapılış tarihi: 1964


Nippon Budokan: Judo, Karate

Kapasite: 11 bin

Yapılış tarihi: 1964


Tokyo International Forum: Halter

Kapasite: 5 bin

Yapılış tarihi: 1997


Kokugikan Arena: Boks

Kapasite: 7 bin 300

Yapılış tarihi: 1985


Equestrian Park: Binicilik

Kapasite: 9 bin 300

Yapılış tarihi: 1964


Musashino Forest Sport Plaza: Badminton, Moder Pentatlon

Kapasite: 7 bin 200

Yapılış tarihi: 2017


Tokyo Stadı: Futbol, Modern Pentatlon, Rugby

Kapasite: 48 bin

Yapılış tarihi: 2001



Musashinonomori Park: Bisiklet

Yapılış tarihi: 2000


Ariake Arena: Voleybol

Kapasite: 15 bin

Yapılış tarihi: 2020


Ariake Cimnastik Merkezi: Cimnastik

Kapasite: 12 bin

Yapılış tarihi: 2019


Ariake Urban Sports Park: Bisiklet BMX Serbest Stil, Bisiklet BMX Yarış, Kaykay

Kapasite: 5 bin (Bisiklet BMX Serbest Stil), 6 bin (Bisiklet BMX Yarış), 7 bin (Kaykay)

Yapılış tarihi: 2021


Ariake Tenis Park: Tenis

Kapasite: 19 bin 900

Yapılış tarihi: 1983


Odaiba Marine Park: Maraton yüzme, Triatlon

Kapasite: 5 bin 500

Yapılış tarihi: 1975


Shiokaze Park: Plaj voleybolu

Kapasite: 12 bin

Yapılış tarihi: 2020


Aomi Urban Sports Park: 3x3 Basketbol, Sportif Tırmanış

Kapasite: 7 bin 100 (3x3 Basketbol), 8 bin 400 (Sportif Tırmanış)

Açılış tarihi: 2020


Oi Hockey Stadium: Hokey

Kapasite: 15 bin

Açılış tarihi: 2019


Sea Forest Cross: Binicilik

Kapasite: 16 bin

Açılış tarihi: 2020


Sea Forest Waterway: Kano

Kapasite: 16 bin

Açılış tarihi: 2019


Kasai Lano Slalom Merkezi: Kano

Kapasite: 7 bin 500

Açılış tarihi: 2019


Yumenoshima Park Archery Field: Okçuluk

Kapasite: 5 bin 600

Açılış tarihi: 2020


Tokyo Su Sporları Merkezi: Artistik Yüzme, Dalış, Yüzme

Kapasite: 15 bin

Açılış tarihi: 2020


Tatsumi Su Topu Merkezi: Su Topu

Kapasite: 4 bin 700

Açılış tarihi: 1990


Makuhari Messe Salonu: Tekvando, Eskrim, Güreş

Kapasite: 10 bin

Açılış tarihi: 1989


Tsurigasaki Surfing Beach: Sörf

Kapasite: 6 bin


Saitama Super Arena: Basketbol

Kapasite: 21 bin

Açılış tarihi: 2000


Asaka Atış Poligonu: Atıcılık

Kapasite: 3 bin 200

Açılış tarihi: 1941


Kasumigaseki Country Club: Golf

Kapasite: 25 bin

Açılış tarihi: 1929


Enoshima Yat Limanı: Yelken

Kapasite: 3 bin 600


Izu Velodrome: Bisiklet

Kapasite: 3 bin 600

Açılış tarihi: 2011


Izu MTB Course: Dağ Bisikleti

Kapasite: 11 bin 500


Fuji Uluslararası Yarış Pisti: Bisiklet

Kapasite: 22 bin


Fukushima Azuma Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol

Kapasite: 14 bin 300

Açılış tarihi: 1986


Yokohama Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol

Kapasite: 35 bin

Açılış tarihi: 1978


Sapporo Dome: Futbol

Kapasite: 41 bin

Açılış tarihi: 2001


Miyagi Stadı: Futbol

Kapasite: 49 bin

Açılış tarihi: 2000


Ibaraki Kashima Stadı: Futbol

Kapasite: 40 bin

Açılışı tarihi: 1981


Saitama Stadı: Futbol

Kapasite: 64 bin

Açılışı tarihi: 2002


Uluslararası Stat: Futbol

Kapasite: 72 bin

Açılış tarihi: 1998


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler