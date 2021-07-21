Olimpiyat heyecanı 41 farklı merkezde yaşanacak

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:33

Dünyanın gözü 2020 Olimpiyat Oyunları için Japonya'nın başkenti Tokyo'ya çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 41 farklı tesis sporcuları bekliyor.

Tokyo'da, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 26 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bu olimpiyatın, tarihin en pahalı organizasyonu olduğu belirtiliyor.

Oyunlarda, 206 ülke adına ter dökecek 11 binden fazla sporcu, Tokyo'da birbirinden modern tesislerde madalya mücadelesi verecek.



Organizasyonda 36 branşta toplam 339 madalya dağıtılacak.



En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol-softbol oyunlara döndü. Karate, sportif tırmanış, sörf ve kaykay ise ilk kez olimpiyatlarda sergilenecek.

TOKYO 47 SPOR MERKEZİYLE OLİMPİYATLARA HAZIR

Olimpiyatlar sırasında kullanılacak 41 spor merkezinin ev sahipliği yapacağı branşlar ve kapasiteleri şöyle:



Olimpiyat Stadı: Açılış ve kapanış töreni, Atletizm, Futbol

Kapasite: 68 bin

Yapılış tarihi: 1964





Tokyo Metropolitan: Masa tenisi

Kapasite: 7 bin

Yapılış tarihi: 1964





Yoyogi Ulusal Stadyumu: Hentbol

Kapasite: 10 bin 200

Yapılış tarihi: 1964





Nippon Budokan: Judo, Karate

Kapasite: 11 bin

Yapılış tarihi: 1964





Tokyo International Forum: Halter

Kapasite: 5 bin

Yapılış tarihi: 1997





Kokugikan Arena: Boks

Kapasite: 7 bin 300

Yapılış tarihi: 1985





Equestrian Park: Binicilik

Kapasite: 9 bin 300

Yapılış tarihi: 1964





Musashino Forest Sport Plaza: Badminton, Moder Pentatlon

Kapasite: 7 bin 200

Yapılış tarihi: 2017





Tokyo Stadı: Futbol, Modern Pentatlon, Rugby

Kapasite: 48 bin

Yapılış tarihi: 2001









Musashinonomori Park: Bisiklet

Yapılış tarihi: 2000





Ariake Arena: Voleybol

Kapasite: 15 bin

Yapılış tarihi: 2020





Ariake Cimnastik Merkezi: Cimnastik

Kapasite: 12 bin

Yapılış tarihi: 2019





Ariake Urban Sports Park: Bisiklet BMX Serbest Stil, Bisiklet BMX Yarış, Kaykay

Kapasite: 5 bin (Bisiklet BMX Serbest Stil), 6 bin (Bisiklet BMX Yarış), 7 bin (Kaykay)

Yapılış tarihi: 2021





Ariake Tenis Park: Tenis

Kapasite: 19 bin 900

Yapılış tarihi: 1983





Odaiba Marine Park: Maraton yüzme, Triatlon

Kapasite: 5 bin 500

Yapılış tarihi: 1975





Shiokaze Park: Plaj voleybolu

Kapasite: 12 bin

Yapılış tarihi: 2020





Aomi Urban Sports Park: 3x3 Basketbol, Sportif Tırmanış

Kapasite: 7 bin 100 (3x3 Basketbol), 8 bin 400 (Sportif Tırmanış)

Açılış tarihi: 2020





Oi Hockey Stadium: Hokey

Kapasite: 15 bin

Açılış tarihi: 2019





Sea Forest Cross: Binicilik

Kapasite: 16 bin

Açılış tarihi: 2020





Sea Forest Waterway: Kano

Kapasite: 16 bin

Açılış tarihi: 2019





Kasai Lano Slalom Merkezi: Kano

Kapasite: 7 bin 500

Açılış tarihi: 2019





Yumenoshima Park Archery Field: Okçuluk

Kapasite: 5 bin 600

Açılış tarihi: 2020





Tokyo Su Sporları Merkezi: Artistik Yüzme, Dalış, Yüzme

Kapasite: 15 bin

Açılış tarihi: 2020





Tatsumi Su Topu Merkezi: Su Topu

Kapasite: 4 bin 700

Açılış tarihi: 1990





Makuhari Messe Salonu: Tekvando, Eskrim, Güreş

Kapasite: 10 bin

Açılış tarihi: 1989





Tsurigasaki Surfing Beach: Sörf

Kapasite: 6 bin





Saitama Super Arena: Basketbol

Kapasite: 21 bin

Açılış tarihi: 2000





Asaka Atış Poligonu: Atıcılık

Kapasite: 3 bin 200

Açılış tarihi: 1941





Kasumigaseki Country Club: Golf

Kapasite: 25 bin

Açılış tarihi: 1929





Enoshima Yat Limanı: Yelken

Kapasite: 3 bin 600





Izu Velodrome: Bisiklet

Kapasite: 3 bin 600

Açılış tarihi: 2011





Izu MTB Course: Dağ Bisikleti

Kapasite: 11 bin 500





Fuji Uluslararası Yarış Pisti: Bisiklet

Kapasite: 22 bin





Fukushima Azuma Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol

Kapasite: 14 bin 300

Açılış tarihi: 1986





Yokohama Beyzbol Stadı: Softbol-Beyzbol

Kapasite: 35 bin

Açılış tarihi: 1978





Sapporo Dome: Futbol

Kapasite: 41 bin

Açılış tarihi: 2001





Miyagi Stadı: Futbol

Kapasite: 49 bin

Açılış tarihi: 2000





Ibaraki Kashima Stadı: Futbol

Kapasite: 40 bin

Açılışı tarihi: 1981





Saitama Stadı: Futbol

Kapasite: 64 bin

Açılışı tarihi: 2002





Uluslararası Stat: Futbol

Kapasite: 72 bin

Açılış tarihi: 1998