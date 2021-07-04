Formula 1 Avusturya GP’de ikinci kez zafer Verstappen’in

04 Temmuz 2021 Pazar, 17:26

Formula 1’de sezonun dokuzuncu yarışında Max Verstappen galibiyete ulaştı. Avusturya’daki ikinci yarışta Red Bull pilotu pole pozisyonundan başladığı yarışı ilk sırada bitirdi. Bu sezonki beşinci zaferini elde eden Verstappen, en yakın rakibi Lewis Hamilton ile puan farkını 32'ye çıkarttı.

YARIŞ KAZAYLA BAŞLADI

Sorunsuz bir startın ardından dördüncü virajda Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi’nin aracının arka kısmı, Esteban Ocon’un ön süspansiyonuna çarptı. Ocon’un ön süspansiyonu kırılırken Fransız pilot pistin dışına çıkarak durabildi. Ocon’un kazasının ardından güvenlik aracı devreye girdi.

PEREZ SIRA KAYBETTİ

Güvenlik aracının pite dönmesinden sonra yarış tekrar başlarken yarış lideri Max Verstappen yerini korudu. Takım arkadaşı Sergio Perez, Lando Norris'i geçmeyi denerken dördüncü virajda pist dışına çıktı ve çakıl havuzuna girdi.

Perez, yaşanan olayın ardından 10. sıraya gerilerken aracında herhangi bir hasar meydana gelmedi. Aynı turda Valtteri Bottas, Lewis Hamilton’ı geçse de takip eden virajda İngiliz pilot yerini geri aldı.

5 SANİYE CEZA

Güvenlik aracının ardından Perez ve Norris arasında yaşanan olay incelendi. İngiliz pilota Perez’i engellediği için 5 saniye ceza verildiği açıklandı. Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi de güvenlik aracı ardında geçiş yaptığı için 5 saniye cezası aldı.

Ayrıca Lance Stroll pit yolunda hız limitini aştığı için, AlphaTauri’nin çaylak pilotu Yuki Tsunoda ise pite girdiği esnada beyaz çizgilerin üzerinden geçtiği için 5 saniye ceza aldı.

LECLERC-PEREZ GERGİNLİĞİ

Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Sergio Perez, üç kez yarışta karşı karşıya geldi. Leclerc, Perez’in arka sıralara düşmesinin ardından Meksikalı pilotu geride bıraktı.

Sonrasında Leclerc'in önüne geçen Perez, 41. turda rakibinin atağını engellemek isterken Norris’in Perez’e yaptığı savunmaya benzer bir savunma yapınca iki pilot arasında hafif bir temas yaşandı. Leclerc, pist dışına çıkarken yapılan incelemenin ardından Sergio Perez 5 saniye ceza aldı.

İki pilot 47. turda tekrar karşı karşıya geldi. Perez, Leclerc’i bir kez daha pist dışına çıkmaya zorladı ve yapılan incelemenin ardından Sergio Perez’e ikinci kez 5 saniye cezası verildi.

MERCEDES YAVAŞ KALDI

Avusturya’daki her iki yarışta da istediğini alamayan Mercedes, Red Bull’un gerisinde kaldı. Mercedes pilotları, pist üstünde Norris’i geride bıraksa da Verstappen’i yakalayamadı.

Lewis Hamilton, yarış içinde aracından şikayet etti ve yarışın son bölümünde aracında hasar olabileceğini söyledi. 53. turda Bottas’a telsizden verilen talimatla birlikte Hamilton, yerini Bottas’a verdi ve Fin pilot ikinci sıraya yükseldi.

NORRIS PODYUMDA

Geçtiğimiz haftaki yarışta podyuma çıkarak Formula 1 tarihinde podyuma çıkan en genç üçüncü pilot olan Lando Norris, bir kez daha podyuma çıkmayı başardı. İngiliz pilot 53. turda Hamilton’ın yaşadığı sorunun ardından üçüncü sıraya yükseldi. Norris ayrıca günün sürücüsü seçildi.

RUSSELL PUAN ALAMADI

Williams ile ilk kez bir yarışa ilk 10’dan başlayan George Russell, uzun süre puan bölgesinde yer alsa da 68. turda yerini kaybetti. Fernando Alonso'ya üç tur boyunca iyi savunma yapan genç pilot, 68. turda geçilerek puan alamadı.

SON TURDA KAZA

Yarışın son turunda Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel birbirlerine temas ederken iki pilot da pist dışına çıktı. Yaşanan kazanın ardından Kimi Raikkonen 16'ıncı, Sebastian Vettel ise 17'nci oldu.

Yarışı ilk üç sırada bitiren pilotların açıklamaları şöyle:

Max Verstappen: Harikaydı. Otomobil rayların üzerinde gibiydi. Çok keyifliydi. Böyle olmasını beklemiyordum. Harika bir hafta sonuydu. Takımdaki herkes mükemmel bir iş çıkarttı. İlk turda biraz fark yaratmak istediğim için yarışı geç başlattım. Taraftarları burada görmek harika. Benim için büyük bir motivasyon. Herkese teşekkür ediyorum.

Valtteri Bottas: Benim için daha iyi bir sonuç oldu. Takım olarak önemli puanlar aldık. Podyumda olmak güzel. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Lastikler oldukça iyi dayandı. Start anında biraz geride kaldık çünkü Norris hızlıydı. Bir sonraki yarış için yapmamız gereken çok şey var.

Lando Norris: Tüm taraftarlara destekleri için teşekkürler. Eğlenceli ve iyi bir yarıştı. İkinci olmalıydık. Yine de aldığımız sonuçtan dolayı memnunum. İyi bir tempomuz vardı. Ancak ikinci sıraya geçecek kadar iyi değildik. DRS için yaklaştığımda biraz sorun yaşadık. Umuyorum daha iyi şekilde devam edebiliriz.

Yarışın sonunda oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen - Red Bull

2.Valtteri Bottas - Mercedes

3.Lando Norris - McLaren

4.Lewis Hamilton - Mercedes

5.Carlos Sainz - Ferrari

6.Sergio Perez - Red Bull

7.Daniel Ricciardo - McLaren

8.Charles Leclerc - Ferrari

9.Pierre Gasly - AlphaTauri

10.Fernando Alonso - Alpine