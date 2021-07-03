Formula 1 Avusturya GP'de ilk sıra Max Verstappen'in

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:14

Formula 1’de sezonun dokuzuncu yarışı öncesinde Max Verstappen geçtiğimiz hafta olduğu gibi ilk sırayı aldı. Hollandalı pilot üst üste üçüncü kez yarışa ilk sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının son seansında derecesini geliştirememesine rağmen Verstappen, diğer pilotların yavaş kalmasıyla birlikte ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

MERCEDES İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Geçtiğimiz hafta Avusturya’da gerçekleşen ilk yarışta, Red Bull’un gerisinde kalan Mercedes, bugünkü sıralama turlarında da istediğini alamadı. Her iki Mercedes pilotu da ilk üçün dışında kalırken Lewis Hamilton dördüncü, Valtteri Bottas beşinci oldu.

LANDO NORRIS SÜRPRİZİ

McLaren'in pilotu Lando Norris, sıralama turlarında ikinci olarak kariyerinin en iyi sonucu elde etti. Geçtiğimiz haftaki yarışta da iyi bir sonuç elde eden Norris, yarınki yarışa ilk çizgiden başlayacak.

FERRARİ’NİN PLANI TUTMADI

Sıralama turlarının ikinci seansına sarı logolu orta sertlikteki lastiklerle başlayan Ferrari, seansın son bölümünde lastik değiştirmedi. Son haklarda her iki pilot da daha iyi bir performans göstermesine rağmen elde edilen tur dereceleri üçüncü seansa kalabilmek için yeterli olmadı. Carlos Sainz yarınki yarışa 11'inci, Charles Leclerc ise 12'inci sıradan başlayacak.

Sıralama turlarında ilk üçe giren pilotların açıklamaları şöyle:

Max Verstappen: Son bölüm kötüydü. İlk sırayı aldık ama yeterli performansı sağlayamadık. Umarım yarın da böyle bitirebiliriz. Yumuşak lastikleri yönetmek zor olacak.

Lando Norris: Destansı bir şey oldu. Geçen yarıştan sonra bir adım daha atmak istedim. Aslında iki adım attım. Aldığımız sonuçtan son derece mutluyum.

Sergio Perez: Aslında zor bir hafta sonu oldu. Araçtan istediğimiz performansı alamıyorduk. Kolay olmadı. Sonuçta iyi bir tur attım ve ilk üçe girdik. Yarın zor bir yarış olacak.

Sıralama turlarının ardından oluşan grid dizilimi şöyle:

1.Max Verstappen - Red Bull / 1.03.720

2.Lando Norris - McLaren / 1:03.768 (+ 0.048)

3.Sergio Perez - Red Bull / 1:03.990 (+ 0.270)

4.Lewis Hamilton - Mercedes / 1:04.014 (+ 0.294)

5.Valtteri Bottas - Mercedes / 1:04.049 (+ 0.329)

6.Pierre Gasly - AlphaTaur / 1:04.107 (+ 0.387)

7.Yuki Tsunoda - AlphaTauri / 1:04.273 (+ 0.553)

8.Sebastian Vettel - Aston Martin / 1:04.570 (+ 0.850)

9.George Russell - Williams / 1:04.591 (+ 0.871)

10.Lance Stroll - Aston Martin / 1.04.618 (+ 0.898)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 138

3. Sergio Perez (Meksika): 96

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 86

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 74

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 252

2. Mercedes: 212

3. McLaren: 120

4. Ferrari: 108

5. AlphaTauri: 46