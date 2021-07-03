İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2023 yılına kadar Mercedes'te

Formula 1 takımı Mercedes, 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:00
İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2023 yılına kadar Mercedes'te
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Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 36 yaşındaki Lewis Hamilton, takımı Mercedes ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon bitiminde sözleşmesi sona eren Hamilton, takımıyla 1 yıllık kontrat yapmıştı.

Son haftalarda yapılan resmi görüşmeler sonucunda Mercedes ile Hamilton birlikteliği 2023'e kadar uzatıldı.


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