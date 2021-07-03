İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2023 yılına kadar Mercedes'te
Formula 1 takımı Mercedes, 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 36 yaşındaki Lewis Hamilton, takımı Mercedes ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon bitiminde sözleşmesi sona eren Hamilton, takımıyla 1 yıllık kontrat yapmıştı.
Son haftalarda yapılan resmi görüşmeler sonucunda Mercedes ile Hamilton birlikteliği 2023'e kadar uzatıldı.
Two more years. We’re delighted to confirm that @LewisHamilton has signed a contract extension that will keep him with @mercedesamgf1 until at least 2023! #WeLivePerformance #LH44 #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/VXR7RvTEfN— Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) July 3, 2021
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