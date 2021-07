İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2023 yılına kadar Mercedes'te

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 36 yaşındaki Lewis Hamilton, takımı Mercedes ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon bitiminde sözleşmesi sona eren Hamilton, takımıyla 1 yıllık kontrat yapmıştı.

Son haftalarda yapılan resmi görüşmeler sonucunda Mercedes ile Hamilton birlikteliği 2023'e kadar uzatıldı.

Two more years. We’re delighted to confirm that @LewisHamilton has signed a contract extension that will keep him with @mercedesamgf1 until at least 2023! #WeLivePerformance #LH44 #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/VXR7RvTEfN