İngiliz pilot Lewis Hamilton, 2023 yılına kadar Mercedes'te

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:00

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan 36 yaşındaki Lewis Hamilton, takımı Mercedes ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Geçen sezon bitiminde sözleşmesi sona eren Hamilton, takımıyla 1 yıllık kontrat yapmıştı.

Son haftalarda yapılan resmi görüşmeler sonucunda Mercedes ile Hamilton birlikteliği 2023'e kadar uzatıldı.