Formula 1 Avusturya GP’nin ikinci antrenmanında Mercedes damgası
Avusturya Grand Prix’sinin ikinci antrenman seansında Mercedes pilotu Lewis Hamilton, pistin en hızlı ismi oldu.
Formula 1’de sezonun dokuzuncu yarışı öncesinde ilk günün antrenman seansları tamamlandı. İlk antrenmana göre sakin geçen ikinci seansta Mercedes pilotları ilk iki sırayı aldı.
YENİ LASTİKLER DENENDİ
Formula 1’in lastik üreticisi Pirelli, bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde güçlendirilmiş yeni arka lastikleri denedi. Bu sezon özellikle Azerbaycan Grand Prix’sinde yaşanan olaylar sonrasında Pirelli’ye yönelik eleştiriler artmıştı. Bugün yapılan iki antrenmanda 10 takım farklı aralıklarla yeni lastikleri denedi.
Yaırnki üçüncü antrenmanda, sıralama turlarında ve yarışta bu lastikler kullanılmayacak.
YAĞMUR İHTİMALİ
Geçtiğimiz hafta yine Avusturya’da düzenlenen yarışta yağmur olabileceği söylenmiş ancak bu tahmin gerçekleşmemişti. Bugün yapılan ikinci antrenmanda ise Charles Leclerc ve Max Verstappen başta olmak üzere birçok pilot hafif yağan yağmur sebebiyle pit duvarını uyardı.
Red Bull ise Hollandalı pilotuna yarış esnasında buna benzer durumlarla karşılaşma ihtimalleri olduğunu söylerken olabildiğince pistte kalması gerektiğini belirtti.
Seansın son bölümünde Valtteri Bottas da yağmurun etkisini gösterdiğini söylerken takım arkadaşı Lewis Hamilton, dördüncü virajın çıkışında iki blokajla pist dışına çıktı.
İkinci antrenman sonrasında oluşan sıralama şöyle:
1.Lewis Hamilton - Mercedes / 1.04.523
2.Valtteri Bottas - Mercedes / 1:04.712 (+ 0.189)
3.Max Verstappen - Red Bull / 1:04.740 (+ 0.217)
4.Lance Stroll - Aston Martin / 1:05.139 (+ 0.616)
5.Sebastian Vettel - Aston Martin / 1:05.268 (+ 0.745)
6.Yuki Tsunoda - AlphaTauri / 1:05.356 (+ 0.833)
7.Pierre Gasly - AlphaTauri / 1:05.379 (+ 0.856)
8.Fernando Alonso - Alpine / 1:05.393 (+ 0.870)
9.Lando Norris - McLaren / 1:05.466 (+ 0.943)
10.Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo / 1.05.511 (+ 0.988)
PİLOTLAR KLASMANI
1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 138
3. Sergio Perez (Meksika): 96
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 86
5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 74
TAKIMLAR KLASMANI
1. Red Bull: 252
2. Mercedes: 212
3. McLaren: 120
4. Ferrari: 108
5. AlphaTauri: 46
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