Formula 1 Avusturya GP’nin ilk antrenmanında Verstappen rüzgarı
Sezonun dokuzuncu yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda Red Bull pilotu Max Verstappen, seansı ilk sırada tamamladı.
Formula 1’de geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da yarışa ev sahipliği yapacak Avusturya’da günün ilk antrenman seansı tamamlandı.
Geçtiğimiz haftaki pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanan Max Verstappen, bugünkü ilk antrenmanda da pistin en hızlı ismi oldu. Hollandalı pilot 1.05.143’lük derecesiyle en yakın rakibi Charles Leclerc’e 0.266 saniye fark attı.
FERRARİ TOPARLADI
Geçtiğimiz haftaki yarışta orta sıralarda yer alan Ferrari, ilk antrenman seansını ilk üçte tamamladı. Charles Leclerc, 1.05.409 ile ikinci, Carlos Sainz ise 1.05.431 ile üçüncü oldu.
10. VİRAJ SORUN YARATTI
Bu sezon Avusturya’da yapılan ilk yarışta antrenman ve sıralama turlarında pilotların birçok kez tur zamanları silinmişti. Bugünkü ilk antrenmanda da Pierre Gasly ve Lewis Hamilton’ın tur dereceleri 10. virajda yaptıkları ihlal sebebiyle silindi.
MAZEPIN ENGEL OLDU
Lewis Hamilton’un seansın orta bölümündeki hızlı tur denemesinde Haas’ın çaylak pilotu Nikita Mazepin İngiliz pilotu ilk sektörde yavaşlattı. Mazepin, seansın ilk bölümünde de Kimi Raikkonen’i engellemiş ve Fin pilot telsizden şikayette bulunmuştu.
İlk antrenman sonrasında oluşan sıralama şöyle:
1.Max Verstappen – Red Bull / 1.05.143
2.Charles Leclerc – Ferrari / 1.05.409 (+ 0.266)
3.Carlos Sainz - Ferrari / 1.05.431 (+ 0.288)
4.Valtteri Bottas – Mercedes / 1.05.445 (+ 0.302)
5.Yuki Tsunoda – AlphaTauri / 1.05.474 (+ 0.331)
6.Kimi Raikkonen – Alfa Romeo / 1.05.586 (+ 0.443)
7.Lewis Hamilton – Mercedes / 1.05.709 (+ 0.566)
8.Sergio Perez – Red Bull / 1.05.726 (+ 0.583)
9.Pierre Gasly – AlphaTauri / 1.05.726 (+ 0.583)
10.Lando Norris – McLaren / 1.05.880 (+ 0.737)
PİLOTLAR KLASMANI
1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 138
3. Sergio Perez (Meksika): 96
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 86
5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 74
TAKIMLAR KLASMANI
1. Red Bull: 252
2. Mercedes: 212
3. McLaren: 120
4. Ferrari: 108
5. AlphaTauri: 46
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