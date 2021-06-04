Formula 1 Azerbaycan GP’de ilk antrenmanın en hızlısı Verstappen

04 Haziran 2021 Cuma, 13:58

Formula 1’de sezonun altıncı yarışı öncesinde ilk antrenman seansı tamamlandı. Önceki hafta Monako’da yarışı kazanan Max Verstappen seans sonunda ilk sırada yer aldı.

Monako’da pole pozisyonunu almasına rağmen aracındaki sorun nedeniyle yarışa başlayamayan Charles Leclerc, Verstappen’in 0.043 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken takım arkadaşı Carlos Sainz, üçüncü oldu. Sainz ilk sıranın 0.337 saniye gerisinde kaldı.

MERCEDES YAVAŞ BAŞLADI

Bakü’deki son iki yarışın galibi Mercedes, ilk antrenmanda yavaş kaldı. Lewis Hamilton, ilk sıranın 0.709 saniye gerisinde kalarak yedinci oldu. Takım arkadaşı ve Bakü’deki son yarışın galibi Valtteri Bottas ise oldukça yavaş turlar atarken 1.44.891 ile 10. sırada yer aldı.

SANAL GÜVENLİK ARACI

Seansın ilk bölümünde pist üstünde kalan bir parça sebebiyle sanal güvenlik aracı devreye girdi. Pist üstündeki parçanın görevliler tarafından temizlenmesinin ardından normal yarış temposuna dönüldü.

ESNEK KANAT KONTROL EDİLECEK

Formula 1’de son dönemin en büyük tartışması olan esnek kanatlarla ilgili bu hafta inceleme yapılacak. Tüm yarış hafta sonu boyunca araçların arka kanadına yerleştirilen küçük noktalar sayesinde arka kanattaki esnemeler takip edilecek. Fransa’daki yarış sonrasında ise arka kanatlarla ilgili fiziksel testler yapılacak.

ÇAYLAKLAR HATA YAPTI

Formula 1’in çaylak pilotları Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin ve Mick Schumacher ilk antrenmanda hata yaptı. Yuki Tsunoda ve Mick Schumacher 4. virajda frenajı kaçırarak güvenli bölgeye girdi.

Her iki pilot da dar alandan çıkmakta zorlanırken uzun süre aracı döndürmeye çalıştı. Seansın bitimine 3 dakika kala 16. virajın çıkışında Nikita Mazepin spin atarak aracın arka kısmını duvara çarptı.

Araçta büyük bir hasar meydana gelmese de arka kanatta hasar ortaya çıktı. Antrenmanı 8. sırada tamamlayan Lando Norris de 16. virajda spin atarken en hızlı turu atma şansını kaçırdı.

İlk antrenman seansı sonrasında oluşan sıralama şöyle:

1.Max Verstappen - Red Bull / 1.43.184

2.Charles Leclerc - Ferrari / 1.43.227 (+ 0.043)

3.Carlos Sainz - Ferrari / 1.43.521 (+ 0.337)

4.Sergio Perez - Red Bull / 1.43.630 (+ 0.446)

5.Daniel Ricciardo - McLaren / 1.43.732 (+0.548)

6.Pierre Gasly - AlphaTauri / 1.43.757 (+0.573)

7.Lewis Hamilton - Mercedes / 1.43.893 (+ 0.709)

8.Lando Norris - McLaren / 1.43.996 (+ 0.812)

9.Fernando Alonso - Alpine / 1.44.777 (+ 1.593)

10.Valtteri Bottas - Mercedes / 1.44.891 (+ 1.707)

Formula 1'de Azerbaycan GP takvimi şöyle:

04.06.2021 - Cuma

15.00: 2. Antrenman

05.06.2021 - Cumartesi

12.00: 3. Antrenman

15.00: Sıralama turları

06.06.2021 - Pazar

15.00: Yarış

PİLOTLAR KLASMANI

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

5. Sergio Perez (Meksika): 44

TAKIMLAR KLASMANI

1. Red Bull: 149

2. Mercedes: 148

3. McLaren: 80

4. Ferrari: 78

5. Aston Martin: 19