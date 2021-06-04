Galatasaray başkan adayları canlı yayına çıkıyor
Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi başkan adaylarından Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi ve Burak Elmas, Ruşen Çakır moderatörlüğünde canlı yayında buluşuyor.
Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi 6 başkan adayından 5'i Ruşen Çakır moderatörlüğünde Galatasaraylılar Derneği'nin düzenlediği canlı yayın programında buluşuyor.
Galatasaraylılar Derneği, tüm başkan adaylarına canlı yayın çağrısında bulunduğunu ve Yiğit Şardan dışında tüm adaylardan olumlu yanıt aldığını duyurdu.
İşte Galatasaraylılar Derneği'nin yayımladığı açıklama:
"Değerli Galatasaraylılar,
Derneğimizin 1 Haziran 2021 Salı günü yapılmış olan yönetim kurulu toplantısında, üyelerimizin Kulübümüz başkan adaylarının vizyonlarını dinleyebilmelerine imkan sunmak üzere 13 Haziran 2021 tarihinde bir toplantı organize edilmesi kararı alınmıştır.
Bu doğrultuda aynı akşam ve takip eden gün içinde Sn. Ruşen Çakır'ın yöneteceği canlı yayına tüm başkan adaylarımız davet edilmiş, Sn. Yiğit Şardan dışında tüm adaylarımızdan katılım teyidi gelmiştir. Yönetim kurulu olarak Camiamızdaki yerimizin ve sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettiğimizi hatırlatır; sağduyu ve şeffaflıkla atılan adımlarımıza farklı anlamlar yüklenebilecek yorum ve yaklaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu"
Yiğit Şardan'ın programa neden katılmayacağı merak konusu olurken, Şardan'ın kendisine kulübün satışıyla ilgili sorulacak sorulara yanıt vermemek için katılmayacağı iddia edildi.
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