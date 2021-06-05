Formula 1 Azerbaycan GP’de Pierre Gasly sürprizi
Azerbaycan Grand Prix'sinin son antrenman seansında Williams pilotu Pierre Gasly 1.42.251'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.
Formula 1’de sezonun altıncı yarışının sıralama turları öncesinde yapılan son antrenmanda Williams ve Red Bull en hızlı iki takım olurken Lewis Hamilton, ilk iki seanstaki kötü performansını toparlamayı başardı.
MERCEDES HIZLANDI
İlk iki antrenman seansında istediğini alamayan Mercedes, üçüncü antrenmana da istediği gibi başlayamadı. Seansın bitimine 3 dakika kala 16 ve 17. sırada olan Mercedes pilotları, son turlarda derecelerini geliştirdi. Lewis Hamilton, 1.42.697 ile üçüncü olurken Valtteri Bottas ilk sıranın 1.494 saniye gerisinde kalarak 13. oldu.
VİRAJ SORUNU DEVAM EDİYOR
Önceki gün yapılan iki antrenmanda da birçok pilot frenleme sorunu yaşamış ve kaçış alanına girmek zorunda kalmıştı. Bugünkü son antrenman da Valtteri Bottas, Max Verstappen, Carlos Sainz frenlemede sorun yaşadı. Pilotlar ağırlıklı olarak dördüncü virajda sorun yaşarken pist sıcaklığının yüksek olmamasından kaynaklı olarak araçların yol tutuşu istenilen seviyede olmadı. Pist sıcaklığının yüksek olmaması sebebiyle atılan turlarda önceki güne daha yavaş kaldı.
AYNI VİRAJ AYNI KAZA
Dün yapılan ikinci antrenman seansında 15. virajı alamayan Charles Leclerc, bariyerlere çarpmıştı. Bugün de Red Bull pilotu Max Verstappen, frenleme bölgesini kaçırırken aynı virajda duvara çarparak durabildi. Hollandalı pilotun, aracında ön süspansiyon kırıldı. Verstappen’in kazası sonrasında kırmızı bayrak sallanırken seansa yaklaşık 5 dakika ara verildi.
RUSSELL YOLDA KALDI
Williams pilotu George Russell, seansın bitimine 6 dakika kala ilk sektörde aracında sorun yaşadı. İngiliz pilot, telsizden vites geçişi yapamadığını belirtti. Russell’ın aracının pistten çıkartılabilmesi için sanal güvenlik aracı devreye girdi.
Üçüncü antrenman seansı sonrasında oluşan sıralama şöyle:
1.Pierre Gasly - AlphaTauri / 1.42.251
2.Sergio Perez - Red Bull / 1.42.595 (+ 0.344)
3.Lewis Hamilton - Mercedes / 1.42.697 (+ 0.446)
4.Charles Leclerc - Ferrari / 1.42.778 (+ 0.527)
5.Carlos Sainz - Ferrari / 1.43.006 (+0.755)
6.Lando Norris - McLaren / 1.43.011 (+0.760)
7.Fernando Alonso - Alpine / 1.43.080 (+ 0.829)
8.Yuki Tsunoda - AlphaTauri / 1.43.244 (+ 0.993)
9.Esteban Ocon - Alpine / 1.43.294 (+ 1.043)
10.Daniel Ricciardo - McLaren / 1.43.557 (+ 1.306)
Formula 1'de Azerbaycan GP takvimi şöyle:
05.06.2021 - Cumartesi
15.00: Sıralama turları
06.06.2021 - Pazar
15.00: Yarış
PİLOTLAR KLASMANI
1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 56
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47
5. Sergio Perez (Meksika): 44
TAKIMLAR KLASMANI
1. Red Bull: 149
2. Mercedes: 148
3. McLaren: 80
4. Ferrari: 78
5. Aston Martin: 19
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