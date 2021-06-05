SON DAKİKA| Işın Çelebi seçimlere girmeyeceğini açıkladı
Galatasaray'da başkan adaylarından Işın Çelebi, başkanlık seçimlerine girmeyeceğini açıkladı.
Galatasaray başkan adaylarından Işın Çelebi, düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Işın Çelebi, "6 kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulması için başkan adaylarına bir çağrı yapıyorum. Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum.” dedi
Galatasaray eski başkan adayı Çelebi, "Tarih sayfalarında daha önce görmediğimiz, kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışı içerisinde yer almayacağımızı, Galatasaray için karanlık rengi seçmeyeceğimizi saygıyla duyurmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
Çelebi,“Biz kesinlikle çekilmiyoruz. Biz Galatasaray'ın karanlığını istemiyoruz. Kalbi duran hastaya şok vermek istiyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Protesto etmiyoruz. Fedakarlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
- Sedat Peker'in 'görevli' ve 'emekli' yanıtı ortaya çıktı
- Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı
- CHP'li vekilden olay yaratacak yeni pankart
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'yu Erdoğan mı susturdu?
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
- Çok konuşulacak 'ittifak' iddiası
- YÖK Başkanı'ndan 'kural' savunması
- Ya atama bakan ya da Meclis Başkanı istifa edecek
- Oklar bu kez İYİ Parti’ye çevrildi
- Erdoğan'dan Zonguldak'ta 'müjde' açıklaması!
- İlber Ortaylı Erdoğan'ı yalanlamıştı
- Almanya, Türkiye'nin kategorisini değiştirdi
- Erdoğan'a 'müjde' tepkileri