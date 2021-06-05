SON DAKİKA| Işın Çelebi seçimlere girmeyeceğini açıkladı

05 Haziran 2021 Cumartesi, 13:17

Galatasaray başkan adaylarından Işın Çelebi, düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Işın Çelebi, "6 kişinin birden aday olmasını hayretle gördük. Galatasaray için nicelik değil nitelik önemlidir. Bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulması için başkan adaylarına bir çağrı yapıyorum. Camia içi bölünmüşlük camia için tehlikelidir. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün, bu bölünmüşlük ve aday enflasyonuyla seçime girmesini doğru bulmuyorum.” dedi

Galatasaray eski başkan adayı Çelebi, "Tarih sayfalarında daha önce görmediğimiz, kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışı içerisinde yer almayacağımızı, Galatasaray için karanlık rengi seçmeyeceğimizi saygıyla duyurmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çelebi,“Biz kesinlikle çekilmiyoruz. Biz Galatasaray'ın karanlığını istemiyoruz. Kalbi duran hastaya şok vermek istiyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Protesto etmiyoruz. Fedakarlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



