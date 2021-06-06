Formula 1 Azerbaycan GP’de zafer Sergio Perez'in

06 Haziran 2021 Pazar, 16:35

Formula 1 kariyerinde bir yarışa ilk kez şampiyona lideri olarak başlayan Max Verstappen Azerbaycan Grand Prix’sine son turlarda veda etmek zorunda kaldı.

Yarışın büyük bir bölümünü önde götürmesine rağmen start düzlüğünde Lance Stroll gibi lastik patlatan Max Verstappen, yarışı tamamlayamadı.

Hollandalı pilotun kazasının ardından liderliği alan Sergio Perez, Red Bull ile ilk galibiyetini elde ederken Sebastian Vettel ikinci, Pierre Gasly üçüncü oldu.

Max Verstappen üçüncü sıradan başladığı yarışta liderliği pist üstünde almayı başarmıştı. Son olarak Formula 1'de geçtiğimiz yılki Türkiye yarışında podyuma çıkan Sebastin Vettel de bu sezon ilk kez bir yarışı ilk üçte tamamladı.

YARIŞ DURDU

Verstappen'in kazası sonrasında güvenlik aracı bir kez daha piste çıktı. Kazayla birlikte Verstappen'in aracından fazla sayıda parça pist üstünde kalırken pilotların güvenliği düşünülerek kırmızı bayrak sallandı ve yarış durdu. Pilotlar pite gelirken pist temizlendi.

Yapılan açıklamada, kalan turlar için yarışa start düzlüğünden başlanacağı açıklandı.

HAMILTON İLK VİRAJDA KAYBETTİ

Yarışın tekrar başlamasıyla birlikte iyi bir çekiş yakalayan Lewis Hamilton, Sergio Perez'i pist üstünde geçse de İngiliz pilot ilk virajda frenleme sorunu yaşadı ve pist dışına taştı. Hamilton yarışı 16. sırada tamamlarken Verstappen gibi yarıştan puansız ayrıldı.

PIT STOP SIRA KAYBETTİRDİ

12. turda pite gelen Lewis Hamilton, lastiklerin takılmasının ardından Gasly’nin pit yolunda olması sebebiyle 2 saniye kaybetti. Yaşanan zaman kaybından sonra Red Bull büyük bir avantaj yakalarken, sonraki turda Max Verstappen sorunsuz bir pit stop ile liderliği aldı.

Bir diğer Red Bull pilotu Sergio Perez de sorunsuz bir pit stop yaparken Hamilton’ın önünde kalmayı başardı. Pitte liderliği kaybeden Hamilton, yarış içinde 2. Sektörde Red Bull’a üstünlük sağlayamazken Verstappen'in kazası sonrasında yarışı başladığı yerde bitirdi. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 10. başladığı yarışı 14. sırada bitirdi. Bottas güvenlik aracı sonrasında 4 sıra kaybetti.

GÜVENLİK ARACI

Yarışa beyaz logolu sert hamur lastikle başlayan Aston Martin pilotu Lance Stroll, uzun bir ilk bölüm attı. 32. tura kadar pite gelmeyen genç pilot, pistin uzun düzlüğünde tekerini patlattı ve sol taraftaki bariyerlere çarparak durdu. Kazanın ardından güvenlik aracı devreye girerken pit yolunun kapalı olması sebebiyle çoğu pilot lastik değiştirme şansı yakalayamadı. Kanadalı sürücü araçtan sorunsuz bir şekilde indi.

FERRARI KAYBETTİ

Monako’nun ardından Bakü’de de pole pozisyonunu alan Charles Leclerc, 3. turda Lewis Hamilton’a, 6. turda Verstappen’e ve 8. turda Perez’e geçildi. 8. turda pite gelen bir diğer Ferrari pilotu Carlos Sainz ise takip eden turda 8. virajda frenleme bölgesini kaçırırken kaçış yoluna girmek zorunda kaldı. Yaptığı hata sonrasında sıra kaybeden Sainz, yarışı 8. sırada tamamlarken yarışa ilk sırada başlayan Charles Leclerc, 4. oldu.

VETTEL İKİNCİ PUANINI ALDI

Takım arkadaşı Lance Stroll gibi uzun bir ilk bölüm geçiren Sebastian Vettel, Monako’nun ardından ikinci kez puan aldı. 20 pilot arasında pite en son gelen isim olan Vettel, güvenlik aracı sonrasında Gasly’i de geçerek 4. sıraya yükseldi. Hamilton hatası sonrasında ise Alman pilot yarışı üçüncü sırada bitirdi.

OCON YOLDA KALDI

Alpine pilotu Esteban Ocon, 4. turda güç ünitesi sorunu yaşadı. Ocon, güç ünitesinden yeterli düzeyde güç alamadığını söylerken ilerleyen bölümde yolda kaldı ve yarışı tamamlayamadı. Takım arkadaşı Fernando Alonso ise 10. oldu.

Yarış sonunda oluşan sıralama şöyle:

1.Sergio Perez – Red Bull

2.Sebastian Vettel – Aston Martin

3.Pierre Gasly – AlphaTauri

4.Charles Leclerc – Ferrari

5.Yuki Tsunoda – AlphaTauri

6. Lando Norris – McLaren

7.Carlos Sainz – Ferrari

8. Daniel Ricciardo - McLaren

9. Fernando Alonso - Alpine

10.Kimi Raikkonen - Alfa Romeo