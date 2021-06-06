<p>Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor.&nbsp;</p>
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Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Barcelona, transfer çalışmalarına devam ediyor. 

<p>İspanya’dan Fichajes'te yer alan habere göre; Barcelona, Milan ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı.&nbsp;</p>
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İspanya’dan Fichajes'te yer alan habere göre; Barcelona, Milan ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Hakan Çalhanoğlu’nu gündemine aldı. 

<p>İddiaya göre milli futbolcumuzun menajeriyle temas kuruldu. Şu an için Hakan Çalhanoğlu, Barcelona için B planı durumunda. Zira Katalan ekibi Georginio Wijnaldum ile de görüşme halinde.&nbsp;</p>
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İddiaya göre milli futbolcumuzun menajeriyle temas kuruldu. Şu an için Hakan Çalhanoğlu, Barcelona için B planı durumunda. Zira Katalan ekibi Georginio Wijnaldum ile de görüşme halinde. 

<p>Bu sezon 43 maça çıkan Hakan, 9 gol atıp 12 asist üretti.&nbsp;</p>
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Bu sezon 43 maça çıkan Hakan, 9 gol atıp 12 asist üretti. 

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