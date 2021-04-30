Formula 1’de Lewis Hamilton’dan sosyal medya boykotuna destek
UEFA ve İngiliz futbolunun yönetim organları tarafından bugün başlatılacak sosyal medya boykotuna Lewis Hamilton da destek vereceğini söyledi.
Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lewis Hamilton açıklamalarda bulundu.
Hamilton, sosyal medyadaki ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede sosyal medya şirketlerinin daha fazla önlem alması gerektiğini belirterek şunları söyledi, “Çok uzun zaman önce, gençken sosyal medya üzerinden ben de tacize maruz kaldım. Sosyal medya şirketlerinin daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyorum. Irkçılık karşıtı bir toplum oluşması için yardımcı olabilecek adımlar atabilirler. Birçok kuruluşun boykota dahil olduğunu duyduğum için gurur duyuyorum. Formula 1’in neden katılmadığından emin değilim. Ben de bu hafta boykota katılacağım.”
“YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR”
Lewis Hamilton ayrıca şunları söyledi, “Sporda ırkçılık bir sorun olmaya devam ediyor. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı savaşmaya yardımcı olmak ve platformlara baskı oluşturmaktan mutluluk duyarım. Hâlâ yapacak çok işimiz var. Sessiz kalmaya devam eden birçok takım var.”
Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP’de hafta sonu takvimi şöyle:
30 Nisan 2021
13.30: 1. Antrenman Turları
17.00: 2. Antrenman turları
1 Mayıs 2021
14.00: 3. Antrenman turları
17.00: Sıralama turları
2 Mayıs 2021
17.00: Yarış
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