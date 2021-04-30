Formula 1’de Lewis Hamilton’dan sosyal medya boykotuna destek

30 Nisan 2021 Cuma, 09:55

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lewis Hamilton açıklamalarda bulundu.

Hamilton, sosyal medyadaki ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede sosyal medya şirketlerinin daha fazla önlem alması gerektiğini belirterek şunları söyledi, “Çok uzun zaman önce, gençken sosyal medya üzerinden ben de tacize maruz kaldım. Sosyal medya şirketlerinin daha fazlasını yapması gerektiğine inanıyorum. Irkçılık karşıtı bir toplum oluşması için yardımcı olabilecek adımlar atabilirler. Birçok kuruluşun boykota dahil olduğunu duyduğum için gurur duyuyorum. Formula 1’in neden katılmadığından emin değilim. Ben de bu hafta boykota katılacağım.”

“YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR”

Lewis Hamilton ayrıca şunları söyledi, “Sporda ırkçılık bir sorun olmaya devam ediyor. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı savaşmaya yardımcı olmak ve platformlara baskı oluşturmaktan mutluluk duyarım. Hâlâ yapacak çok işimiz var. Sessiz kalmaya devam eden birçok takım var.”

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP’de hafta sonu takvimi şöyle:

30 Nisan 2021

13.30: 1. Antrenman Turları

17.00: 2. Antrenman turları

1 Mayıs 2021

14.00: 3. Antrenman turları

17.00: Sıralama turları

2 Mayıs 2021

17.00: Yarış