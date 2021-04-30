Formula 1'den sosyal medya boykotuna destek

30 Nisan 2021 Cuma, 13:18

Formula 1'den yapılan açıklamada bugün başlayacak sosyal medya boykotuna destek verileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"F1, çevrimiçi veya herhangi bir ayrımcılıkla mücadele etme konusunda kararlı. Çevrimiçi şiddetti ortadan kaldırmak için Premier Lig ve diğer spor kuruluşlarının eylemlerini destekliyoruz. Saygıyı ve pozitif değerleri teşvik etmek ve ırkçılığa son vermek için tüm platformlarla birlikte kendi seyircilerimizle çalışmaya devam edeceğiz."

HAMILTON DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Portekiz GP öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lewis Hamilton, sosyal medya boykotuna katılacağını ve 3 Mayıs'a kadar herhangi bir paylaşımda bulunmayacağını açıklamıştı.

Premier Lig, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada internetteki ırkçı ve ayrımcı saldırıları protesto etmek için 30 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında ligin sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapılmayacağını ifade etmişti. Kararın ardından UEFA ve FIFA da boykota katıldığını belirtmişti.